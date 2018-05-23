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MediaTek представила Helio P22. Что умеет чип на 12-нанометровом техпроцессе?
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MediaTek представила Helio P22. Что умеет чип на 12-нанометровом техпроцессе? 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Сотрудники MediaTek анонсировали новое поколение чипов. Helio P22 предназначен для устройств средней ценовой категории и создан на 12-нанометровом техпроцессе. Это делает его первым представителем сегмента с данной особенностью.
Чип состоит из восьми ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 2 ГГц. P22 поддерживает двойные основные камеры на 13 и 8 мегапикселей, причём обеспечивает запись видео на 30 кадрах в секунду. Сотрудники обещают качественное размытие заднего фона фотографий. Об этом сообщает GSMarena.
Максимальное поддерживаемое разрешение дисплея — 1600 х 720 пикселей, соотношение сторон не будет превышать 20:9. Также есть поддержка двух сим-карт с LTE-подключением на каждой из них. Другие параметры представляют 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS и GLONASS.
Компания рассказала о возможностях искусственного интеллекта, который в том числе гарантирует высокую скорость работы камеры, наличие «умных фотоальбомов» и регулирование глубины резкости в камерах.
Helio P22 уже производится. Чип ориентировочно окажется внутри устройств к концу июня. Обсудить новинку можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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