Ещё
Сколько стильных Honor 10 уже продано?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сколько стильных Honor 10 уже продано? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Одна из наиболее заметных недавних новинок рынка умных телефонов под управлением ОС Android, Honor 10, оказалась весьма успешной. Стали известны первые итоги присутствия девайса на рынке. И они в очередной раз показывают, что смартфоны от компании Huawei и ее суббренда Honor пользуются огромной популярностью, особенно если речь идет о столь стильном девайсе.
Согласно новому сообщению, рассмотренному Айвеном (Ivan) на страницах ресурса gsmarena.com, суббрендом Honor третьего вендора мирового рынка смартфонов, компании Huawei, было продано в Китае более 1 миллиона Honor 10. Продажи стартовали 27 апреля текущего года.
Отмечается также, что Honor 10 успешен и на рынках Европы, но определенные цифры названы не были. По существующим на сегодняшний день оценкам, в Европе продано более 100 тысяч Honor 10, технические характеристики и особенности которого более подробно уже рассматривались ранее.
Обсудить Honor 10 и другие Android-смартфоны читатели могут в Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Известна стоимость HTC U12+, и это провал HTC U12 Plus: светлое будущее слишком далеко? В Сети появился первый обзор HTC U12+
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минздрав объяснил смерть Дарьи Стариковой64
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»216
Киев заявил о больших потерях ополченцев113
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков687
Экс-супруга Пескова выходит замуж58
Видео
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
00:33
Мигрантам усложнят жизнь
Экономика Личный счет
01:43
На Украине создали новый вид войск
Войска Армия
00:31
Киев заявил о больших потерях ополченцев
В мире
08:45
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»
США Статьи
01:43
Порошенко лишил Украину ВДВ
Украина Армия
01:03
Пистолет-пулемет «Витязь» показали в деле
Армия Оружие
03:37
Захарова предъявила Британии обвинение по Скрипалям
Политика
00:43
Арестанты тепло поприветствовали Шакро Молодого
Криминал Происшествия
03:25
В ДНР ликвидировали украинских диверсантов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение