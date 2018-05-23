Сколько стильных Honor 10 уже продано? 

Одна из наиболее заметных недавних новинок рынка умных телефонов под управлением ОС Android, Honor 10, оказалась весьма успешной. Стали известны первые итоги присутствия девайса на рынке. И они в очередной раз показывают, что смартфоны от компании Huawei и ее суббренда Honor пользуются огромной популярностью, особенно если речь идет о столь стильном девайсе.
Согласно новому сообщению, рассмотренному Айвеном (Ivan) на страницах ресурса gsmarena.com, суббрендом Honor третьего вендора мирового рынка смартфонов, компании Huawei, было продано в Китае более 1 миллиона Honor 10. Продажи стартовали 27 апреля текущего года.
Отмечается также, что Honor 10 успешен и на рынках Европы, но определенные цифры названы не были. По существующим на сегодняшний день оценкам, в Европе продано более 100 тысяч Honor 10, технические характеристики и особенности которого более подробно уже рассматривались ранее.
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