������������������������ ����������-����������������������, ������������������������������������ ���� ������������������������ ������������������������, Politico ���� �������������� ���� ���������������� �� ���������� �������� ����������������, ������ ������������ ���������� �� ������������������������ ���������� �������������������� ������ iPhone �� �������������������������� ������������������. ������ �������������� �� �������������� �� Twitter. ���������� ���������� ���������������������� ���� ���������������������� ���������������������������� ������������������������. ���������������� ���������� ���� ��������������. ������ ���� ���������� ���������� ���������������������������� �������������������� �� ������������������ ���������� ������������ ��������. ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������. �������� ���� ������������������ ���������������� �������� ������������������ ������������ �� ������������������ ����. ������������ — �������������������������� ������ ������������������ ������������ �� Twitter. ���������� �������������������� ������������������ ���������������� ���� ������ ������������������ ������������. ������������, ���������� ������������������ ������ ���������������������� ���������������� ������������ ���� ����������-���� �� ��������������������. ���������������� ������������������, ���� ������������ ������ �� ���������� ������������ «����������������» iPhone, �� ���������������� �� ���������� ���� ���������������������������� ���������������������� ���� «������������������������» ������������������. ���� ���������� �������� ������ �������� �������������������������������� «�������������� ��������������������». ������ �������� �������������� ���������������������� ������������������������������ ������������������������ ������������ �������� ���� ���������� �������������� �� ������������������ ��������������������. ���������������� ���������������������� ���� ���������������� ������������������ �� ������������ iPhone, �������������� ������������ ������������������ �� ���������������� ������������������ ��, ����������, �� ���� �������������� �������������������������������� ���������� ������������������ ���������������������������� ���������� ������������ ��������. ����, ������ ���������������� ��������������, GPS-�������������� ���� ������������������ ������������ ������������������.

�������������� ����������

«����������������» ��������������: ��������������, �������������������� �� ������-5 ������������������ iPhone X ��������: GLP �������������������� Politico ����������������, ������ ���������������������������� ������������ ���� ���������� �������������������� ������ ���������� ���������� ������������ ���������������� �������������������� ���������������������� ����������������������������������. �� �������������� �������������� ���� ���������������� ������������ 30 ��������. ������ ������������ �� ���������� ������ ������������ ������������ ��������������. �� ���������� ���� ���������� ���������������� �������� ��������…

�������������� ����������

iPhone — 10 ������ �� ���������������� ��������������

�������������� ���������� ������ ������������ «��������������������» BlackBerry?

���������� �������� �������������� ���������������������� ���� �������� �������������������� ������������ ���������� ���������������� ������������ ���� �������������� ������������������������. ������������������ ������������������, ������ �������������� BlackBerry, ���������������� �������������������� ��������������������. ��������������������������, ������ ���������������� ���������������������� �� �������������� ����������, Blackberry ���������������� ������������ �������������������� �� ���������������������� �������������� �� �������������� �������������� ��������������������. ������������������ ���� �������������������� ���������� �� 2009 �������� �������� ���������������� �� ������ �������������������� �������� ������������������ �������� �������������� ���� ������ ���� ���� ���� ����������. ���� ����������, ���� ���������� �������������������������� ������������������ �� 2008 ��������, ���������� ������������������ ���������������������� ���� ������������ ��������������������, �������� �������������������� Sectera Edge, �������������������� �������������������� ������������������������ ������������������������. ���� �������� ���������������� �������������� The New York Times . ���� �� ���������� ���� ���������� ���������������� �� BlackBerry, ���� �������������� ������������ �������������������� ���������������������������� ���������������� ��������. ������������, ���� ���������������������� ������������������ ���� ���������������� ������, �������������� ������������������ ������������������ �� ������������������������ �������������������� ����������������, ������ ������ ���������� �������������� ������������������������. �� �������������������� ���������� ������������������ ���������� �������� 10 ��������������. �� ������������������ ������������������ ������ �������������������� ������ ���� ������ ��������������������, ������ �� �� ��������������������. ������ ���������������� ������������ The Times of India, ���������� ������ ���������������� �������������� �������� ������������ �� ������������ ������������ ����������, ��������-�������������������� ������ ��������������, �������������������� ������������ ����������, �������������� �������������������� �� ����������-������������������.