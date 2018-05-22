Китайцы показали бюджетный безрамочник Meizu 6T

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Meizu 6T, пока не представленный производителем официально.

Смартфон с модельным номером Meizu M811Q оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+2 Мп и фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц, вероятнее всего MediaTek MT6750, 2,3 или 4 ГБ оперативной и 16, 32, или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3230 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.2.

На официальном форуме Meizu уже объявлена дата официального дебюта Meizu 6T — 29 мая 2018 года. Смартфон ожидается в золотистом, чёрном, красном и синем цветовых вариантах.