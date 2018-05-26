Это самая большая проблема любого iPhone

Это самая большая проблема любого iPhoneМы постоянно обсуждаем в редакции, какой смартфон лучше. Кто-то топит за iPhone, кто-то за Xiaomi, находятся даже фанаты Meizu.

Но в спорах, какое устройство лучше, всегда есть один пункт, по которому iPhone проигрывает. Это аккумулятор.

Разумеется, эта проблема есть у всех устройств, но ведь Apple считается одной из самых передовых компаний. Значит и требования от неё соответствующие.

Увы, но у iPhone отвратительный аккумулятор. Даже у Plus

Можете сколько угодно говорить, что iPhone Plus отлично держит заряд. И вы будете даже правы. Первый месяц смартфоны Apple действительно неплохо работают. Но есть одно большое «НО».

При активном использовании айфон садится в считанные часы. А если запустить на нем какую-нибудь тяжелую игру, то даже «плюс» загнётся через час-полтора.

Владельцам iPhone нужно постоянно жить у розетки. Раньше эти шутки касались только Android-девайсов, но теперь все изменилось.

Производители стали пихать даже в бюджетные смартфоны очень емкие аккумуляторы: от 4 до 6-7 тыс. мАч. А что достаётся богоподобному айфону? 2600-2800 мАч. Очень хилая и слабая батарейка, которой в идеальных условиях хватает на 10-12 часов.

Знакомьтесь, Doogee S6000. У него аккумулятор на 6000 мАч Что я подразумеваю под идеальными условиями? Это вы используете смартфон как звонилку и иногда переписываетесь в мессенджерах. Ещё чутка вы серфите интернет. Всего понемногу.

В реальных же условиях айфон работает не так долго, как хотелось бы. Допустим, мой iPhone X с полной ёмкостью. Я часто переписываюсь в Telegram и пишу новости со смарта.

От дома до офиса за 40 минут у меня уходит примерно 20% батареи. Это очень много.

У моей девушки iPhone 8 Plus, и у неё ситуация не намного лучше. Спустя месяц после покупки айфон перестал доживать до конца дня, хотя ёмкость полная, а устройством она пользуется гораздо меньше, чем я.

Гением инженерной мысли быть не нужно, чтобы понять, что при уменьшении размеров устройства батарейку тоже надо уменьшать.

В Apple пытаются увеличить емкость при меньших размерах. А сокращение размеров батареи в компании компенсируется повышением напряжения.

«100500 способов увеличить время автономной работы iPhone» — они не работают

Мы часто публикуем различные советы по увеличению времени работы iPhone. Но правда ли они помогают? Нет, нет и ещё раз нет.

По этим советам вы продлите время работы максимум на час, но это такой себе прирост автономности.

Вы тоже на подсознательном уровне пытаетесь продлить время работы iPhone. Например, выключаете дисплей при воспроизведении музыки, хотя могли бы наслаждаться обложкой альбома.

Либо маниакально понижаете яркость дисплея или выключаете Bluetooth, дабы дать смартфону пожить немного дольше.

А когда уровень заряда близится к нулю, а у вас нет при себе портативного аккумулятора, вы начинаете отключать все что угодно, лишь бы iPhone работал и дальше.

Вы перестаете фотографировать, выкручиваете яркость на минимум, отключаете Bluetooth и Wi-Fi, перестаете пользоваться геолокационными приложениями и так далее. Смартфон в миг превращается в дорогую звонилку.

Да и разработчики постоянно сталкиваются с большим количеством ограничений из-за слабой батарейки айфона. Только представьте, сколько интересных идей было из-за этого отклонено.

У Apple есть все средства для создания нового типа аккумуляторов. Но делать этого она не будет

Вот почему бы разработчикам из Купертино не воткнуть в iPhone графеновый аккумулятор?

В конце прошлого года на краудфандинговой площадке Kickstarter был представлен первый в мире графеновый аккумулятор размером со смартфон. Это сделала группа энтузиастов, у которых нет колоссальных бюджетов, как у Apple.

В Купертино попросту не хотят делать свои смартфоны живучими. Зачем? Ведь это ещё больше снизит потребность покупателей в новых гаджетах.

А так у Apple есть козырь. iPhone из-за особенности литий-ионных аккумуляторов со временем работает меньше. Появляется потребность либо в замене АКБ, либо в покупке нового айфона. И в одном, и в другом случае Apple получает прибыль.

И все же. Пора делать нормальные аккумуляторы

Я призываю Тима Кука . Пожалуйста, поставьте уже нормальный аккумулятор в свои устройства.

Мне надоело постоянно носить с собой портативный аккумулятор и бояться, что он тоже рано или поздно сядет.

Я хочу хотя бы двух дней автономной работы iPhone. Да что уж там, чтобы мой смартфон нормально доживал до вечера при активном использовании.