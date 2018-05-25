Ещё
Бюджетный безрамочный смартфон Meizu M6T показался на живых фото
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бюджетный безрамочный смартфон Meizu M6T показался на живых фото 

Ferra.ru 36 минут назад
Фото: ok-gadgets.net
На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Meizu M6T, пока не представленного производителем официально.
Модель также упоминалась в более ранних утечках как Meizu E6T и 6T. Фото подтверждают наличие двойной камеры и сканера отпечатков пальцев на задней панели. По данным источника, смартфон выйдет в как минимум в чёрном, золотистом и красном цветовых вариантах. Ориентировочная цена на него составляет 150 долларов США.
По предварительным данным, смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 13+2 Мп и фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц, вероятнее всего MediaTek MT6750, 2,3 или 4 ГБ оперативной и 16, 32, или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ.
Аккумулятор обладает ёмкостью 3230 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6.2.
Официальный дебют ожидается 29 мая 2018 года, компания уже разослала приглашения журналистам на мероприятие.
Ferra.ru: последние новости
Vivo показала концептуальный смартфон без рамок в честь Чемпионата мира по футболу в России Смартфон Samsung Galaxy A3 (2017) начал обновляться до Android 8.0 Oreo Бюджетный безрамочный смартфон Huawei Honor 7C выходит в России
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир239
Россия потребовала от Британии извинений96
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах90
Шнуров развелся46
В США рассказали о масштабной битве за Дейр-эз-Зор129
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:29
Вайнштейн сдается: ему грозит пожизненное
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Шнуров развелся
Шоу-бизнес
00:30
Крупная рептилия свалилась на дворника в детсаду
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение