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СМИ: Sony модифицирует технологию Ryzen от AMD для PlayStation 5
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СМИ: Sony модифицирует технологию Ryzen от AMD для PlayStation 5 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Старший программист Sony Саймон Пилгрим совместно с фирмой Advanced Technology Group работает над модификацией технологии Ryzen от AMD. Информацию ещё 19 мая обнаружил портал Phoronix, а тремя днями позже её дополнил специалист Digital Foundry Ричард Лидбеттер.
Последние несколько недель Пилгрим улучшал микро-архитектуру ядра Zen, чтобы она поддерживала компилятор LLVM — ключевой компонент инструментария, который использовался во время создания PlayStation 4. Причём все изменения относились к структуре znver1 — это рабочее название первого поколения процессоров Ryzen.
Однако, как известно, никакая PS4 не использует технологии Ryzen, поэтому Лидбеттер предполагает, что эти разработки касаются консоли следующего поколения японской корпорации. Помимо прочего, использование этих процессоров AMD позволит PS5 иметь полную обратную совместимость с библиотекой PS4. В начале марта стало известно о патенте Sony, касающегося этой возможности.
Давайте взглянем на факты. Работа платформодержателя над улучшением ключевого компонента в инструменте разработчиков для нового процессора, который никакой продукт компании в данный момент не использует, — это убедительное доказательство, что Ryzen действительно используется в новой консоли.
Это определённо самый логичный вариант новой CPU-архитектуры и для Sony, и для Microsoft.
Ричард Лидбеттер
Утром 22 мая руководитель игрового подразделения Sony Джон Кодера подтвердил, что PS4 начинает финальный этап своей жизни.
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