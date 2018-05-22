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Нью-Йорк с высоты птичьего полета в фантастическом разрешении 12К
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Нью-Йорк с высоты птичьего полета в фантастическом разрешении 12К 

TechCult 3 часа назад
Фото: TechCult
До сих пор многие считают изображение с разрешением 8К пределом совершенства, однако с ними категорически не согласен кинооператор Фил Холланд, запечатлевший восхитительную панораму Нью-Йорка с высоты птичьего полета с разрешением 12К. Для съемки он использовал три камеры RED Weapon Monstro 8K Vista Vision, установленные на специальной платформе Shotover K1 Hammerhead в носовой части вертолета. Отснятые отдельно каждой камерой видеосюжеты после обработки были «сшиты», в результате чего получилось изображение с разрешением 12К со скоростью 48 кадров в секунду. При этом каждый кадр на экране соответствует 100 мегапикселям.
Очевидно, что съемка тремя камерами высокого разрешения с вертолета представляет определенные сложности. Платформа Shotover K1 Hammerhead оснащена шестиосевым гироскопом для стабилизации работы камер и сохранения кадров. Для создания качественного изображения они должны найти правильное количество перекрытий, а сами камеры — синхронизироваться с помощью модуля RED Jetpack SDI.
Трансляции целостного изображения предшествовала сложная обработка, поскольку объективы камер были направлены в разные стороны. Чтобы создать идеальную прямолинейную проекцию, потребовалось настроить перспективу.
К сожалению, просмотр панорамы Нью-Йорка с разрешением 12К, отснятой Филом Холландом, на экране обычного компьютера невозможна. Однако обладатели мощных ПК с экранами 4 или 5К вполне смогут оценить эту красоту.
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