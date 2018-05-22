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Объявлены российские цены на планшеты Huawei MediaPad M5
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Объявлены российские цены на планшеты Huawei MediaPad M5 

Ferra.ru 4 часа назад
Фото: TechFusion.ru
Компания Huawei объявила о скором начале продаж в России планшетов серии MediaPad M5. Впервые они были представлены на выставке MWC 2018 в феврале. Новые планшеты получили 2,5D-стекло, 2K экраны с диагоналями 8,4 и 10,8 дюйма и аудиосистемы с динамиками Harman.
В рамках серии MediaPad M5 выходят три модели — диагональю 8,4 дюйма и 10,8 дюйма, а также еще один 10,8-дюймовый Pro со стилусом M-Pen с комплекте.
Разрешение у всех достигает Quad HD (2560 x 1440 пикселей). Дисплей прикрывает стекло 2.5D со скруглёнными кнопками. Корпус металлический. Аппаратной основой стал фирменный процессор Kirin 960, 4 ГБ оперативной и от 32 до 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
Камеры имеют разрешение 13 и 8 Мп. Также можно отметить четыре динамика Harman у старшей модели. У стилуса предусмотрена чувствительность к 4096 степеням нажатия, одной зарядки хватит на два месяца «регулярного использования». Из портов предусмотрен USB Type-C.
Размеры старшей модели составляют 258,7 х 171,9 х 7,3 мм, а вес — 500 граммов. Батарея имеет ёмкость 7500 мАч. Время автономной работы планшета достигает 10,5 часа. 8,4-дюймовый планшет получил аккумулятор на 5100 мАч, обеспечивающий до 10 часов автономной работы. Размеры составляют 212,6 х 124,8 х 7,35 мм, а вес — 310 граммов. Планшеты работают на операционной системе Android Oreo.
Продажи в России стартуют с 1 июня, предзаказ начнется 22 мая в 20:30 по московскому времени и продлится до 31 мая включительно. Цены на планшеты следующие:
8,4-дюймовый Huawei MediaPad M5 4+64 ГБ, LTE — 27 990 рублей
10,8-дюймовый Huawei MediaPad M5 4+64 ГБ, LTE — 35990 рублей
10,8-дюймовый Huawei MediaPad M5 4+32 ГБ, WiFi — 24990 рублей
10,8-дюймовый Huawei MediaPad M5 Pro 4+64 ГБ, LTE — 42990 рублей
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