Razer выпустила дешевый бокс для внешних видеокарт

Razer выпустила дешевый бокс для внешних видеокартКомпания Razer анонсировала специальный бокс для подключения внешних графических видеокарт. Устройство под названием Razer Core X позволяет подключать графические ускорители и к PC, и к Mac.

Для коммутации используется разъем Thunderbolt 3. По сути, используя Razer Core X, можно превратить даже посредственный с точки зрения мощности MacBook Air в полноценную рабочую систему.

Удобство подобного решения еще и в том, что пользователь не привязывается к конкретной видеокарте. По мере выхода новинок, достаточно будет раскрыть Razer Core X и заменить ускоритель.

Внутри Rzer Core X установлен 650-ваттный блок питания, способный обеспечить работу видеокарт с энергопотреблением до 500 Вт.

Стоимость новинки составляет $299, что сопоставимо с видеокартой среднего уровня производительности. Прошлая версия девайса стоила $300.