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Razer выпустила дешевый бокс для внешних видеокарт
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Razer выпустила дешевый бокс для внешних видеокарт 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Razer выпустила дешевый бокс для внешних видеокартКомпания Razer анонсировала специальный бокс для подключения внешних графических видеокарт. Устройство под названием Razer Core X позволяет подключать графические ускорители и к PC, и к Mac.
Для коммутации используется разъем Thunderbolt 3. По сути, используя Razer Core X, можно превратить даже посредственный с точки зрения мощности MacBook Air в полноценную рабочую систему.
Удобство подобного решения еще и в том, что пользователь не привязывается к конкретной видеокарте. По мере выхода новинок, достаточно будет раскрыть Razer Core X и заменить ускоритель.
Внутри Rzer Core X установлен 650-ваттный блок питания, способный обеспечить работу видеокарт с энергопотреблением до 500 Вт.
Стоимость новинки составляет $299, что сопоставимо с видеокартой среднего уровня производительности. Прошлая версия девайса стоила $300.
Для пользователей MacBook подобное приобретение особенно актуально, посколько с выходом новой версии macOS Apple пообещала адекватную поддержку внешних графических ускорителей.
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