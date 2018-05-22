Moto 1S с дисплеем 18:9 и Snapdragon 450 вышел за $235

Компания Motorola, которой владеет китайская Lenovo, представила в Китае свой новый смартфон Moto 1S. Бюджетным этот девайс не назовешь — для китайских устройств сумма в $235 уже приличная. Правда, эта модель также предлагает достаточно неплохие возможности.

Moto 1S получил 5,7-дюймовый Full-HD+ IPS дисплей с разрешением 2160 x 1080 точек и соотношением сторон 18:9. Плотность пикселей — 427 точек на дюйм. Рамки сверху и снизу дисплея имеются, пусть и не большие. Снизу — физическая кнопка.

Аппарат работает на 8-ядерном чипе Snapdragon 450 с частотой 1,8 ГГц и графикой Adreno 506 GPU. Объем оперативной памяти — 4 гигабайта, встроенного накопителя — 64 гигабайта. Можно поставить карточку памяти до 128 гигабайт.

Сзади расположена двойная камера с 12-мегапиксельным основным датчиком и 5-мегапиксельным дополнительным с апертурой f/1.8, что позволяет делать неплохие снимки с боке-эффектом. Ниже — сканер отпечатков пальцев.

Спереди установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера с собственной вспышкой. Также стоит отметить сертификацию P2i по защите от влаги и пыли, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS и порт USB Type-C. Из коробки телефон идет с ZUI 3.5 на базе Android Oreo. Емкость аккумулятора совсем небольшая — 3000 мАч, но поддерживается быстрая зарядка Turbo Charging.

Moto 1S можно будет купить в голубом и золотистом цвете. Просить за смартфон будут 1499 юаней, что около $235.