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15 секретных функций телефона, о которых знают немногие
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15 секретных функций телефона, о которых знают немногие 

Trendymen 4 часа назад
Фото: Trendymen
Смартфон сегодня есть у каждого. Правда, мы почему-то не пользуемся всеми его возможностями, а о некоторых функциях любимого гаджета так и вовсе не подозреваем.
Определенные коды дадут вам доступ к внутренним данным смартфона. К примеру, номер IMEI вы должны знать обязательно — в случае чего, именно он поможет вернуть ваш телефон.
Как насчет бесплатной функции скрытого номера? Ничего особенного делать не нужно: просто наберите *#30# и ваш номер перестанет отображаться на экране собеседника.
Показанные в видео коды могут работать не на всех моделях телефонов. Попробуйте их сами, чтобы точно знать, к каким функциям у вас точно есть доступ.
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