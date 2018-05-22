15 секретных функций телефона, о которых знают немногие

Смартфон сегодня есть у каждого. Правда, мы почему-то не пользуемся всеми его возможностями, а о некоторых функциях любимого гаджета так и вовсе не подозреваем.

Определенные коды дадут вам доступ к внутренним данным смартфона. К примеру, номер IMEI вы должны знать обязательно — в случае чего, именно он поможет вернуть ваш телефон.

Как насчет бесплатной функции скрытого номера? Ничего особенного делать не нужно: просто наберите *#30# и ваш номер перестанет отображаться на экране собеседника.

Показанные в видео коды могут работать не на всех моделях телефонов. Попробуйте их сами, чтобы точно знать, к каким функциям у вас точно есть доступ.