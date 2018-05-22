Опубликованы характеристики смартфона Moto Z3 Play

Не за горами анонс нового мощного смартфона Moto Z3 Play от компании Lenovo, и сегодня в сеть утекли подробности о его аппаратной начинке. Мобильник в обязательном порядке поддерживает модули Moto Mods, для которых есть площадка с контактами на тыльной его панели.

Согласно полученным данным, экран смартфона Moto Z3 Play — это панель AMOLED с разрешением Full HD+, соотношением сторон 18:9, высокопрочным стеклом Gorilla Glass и диагональю 6 дюймов ровно. Сканера в экране не будет — его встроят в боковой торец, как это сделано в недорогом Meizu M6s, который уже вовсю продается в России

Z3 Play получит фотокамеры на 12 и 8 Мп, процессор Qualcomm 626 на восьми ядрах и память ОЗУ объемом 4 гигабайта, так что перед нами далеко не флагман — это обычный мобильник среднего класса, выезжающий только за счет поддержки модулей расширения, которые, к слову, стоят немалых денег. Цена Z3 Play пока не сообщается, но в нее войдут батарея 3000 мАч с быстрой зарядкой, ОС Android 8 Oreo, два SIM-слота, модуль LTE, поддержка карт microSD до 256 Гб и собственный накопитель на 32 или 64 гигабайта. Lenovo планирует продавать Moto Z3 Play в большинстве стран мира, в том числе и в России.