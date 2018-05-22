Как узнать емкость батареи ноутбука и оценить ее износ в Windows и Mac OS

Со временем у любого ноутбука или смартфона ввиду постоянной эксплуатации от встроенного аккумулятора его емкость начинает снижаться. Особенно неприятно, когда полностью заряженная батарея заканчивается уже через час работы. CHIP расскажет, как узнать, насколько изношен аккумулятор вашего мобильного устройства и не пора ли его заменять.

Получить информацию о состоянии батареи ноутбука можно как с помощью встроенных средств Windows, так и с помощью сторонних бесплатных утилит. Для начала попробуем обойтись без посторонних инструментов.

Информация о батарее через командную строку

Отключите ноутбук от блока питания. В меню «Пуск» наберите «cmd» и кликните правой кнопкой мыши на появившемся результате поиска, выберите в контекстном меню «Запустить от имени администратора».

Далее в окне команд введите без кавычек «powercfg.exe -energy -output c:\report.html» и нажмите «Enter». Система запустит тест батареи ноутбука, который продлится 1─2 минуты.

Данные о батарее подскажет Battery Care

Небольшая бесплатная утилита Battery Care поможет вам получить практически полную информацию об аккумуляторе вашего ноутбука. Программа почти не нагружает систему и выводит данные в наглядном виде. Кликните по иконке программы в трее и нажмете на вкладку «Дополнительно». Здесь вы найдете подробную информацию об аккумуляторе. В частности, программа покажет название батареи, заявленную емкость, текущее состояние, износ и т. п.

Программа совершенно бесплатна и регулярно обновляется разработчиками.

Состояние аккумулятора iPhone, iPad и Mac OS Чтобы проверить аккумулятор iPhone или iPad, до сих пор нужно было обращаться к сотрудникам Genius Bar. Гораздо более быстро и без лишних проблем это поможет сделать бесплатный инструмент coconutBattery для Mac OS. Утилита уже зарекомендовала себя как отличное средство проверки состояния аккумулятора, а также циклов его перезарядки. В настоящее время coconutBattery поддерживает iOS устройства. Проверка аккумулятора iPhone. Инструмент coconutBattery отображает много полезных сведений об аккумуляторе iPhone

С помощью этого инструмента вы получите подробные сведения не только о состоянии аккумулятора, но и о текущем уровне заряда, максимальной емкости, а также об уже пройденных циклах перезарядки. Благодаря этому вы сможете быстро выявить суть часто встречающихся проблем аккумулятора, например, слишком быструю разрядку.

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