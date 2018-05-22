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Xiaomi приглашает на анонс юбилейного флагмана 31 мая
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Xiaomi приглашает на анонс юбилейного флагмана 31 мая 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
Компания Xiaomi официально подтвердила дату следующего большого анонса. Она разослала прессе приглашения на мероприятие 31 мая в Шеньчжене, приуроченное к восьмой годовщине с момента основания компании в 2010 году.
В приглашении ещё раз намекается на дебют флагманского смартфона Xiaomi Mi 8. Согласно более ранним утечкам, он получит название Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition.
Также есть вероятность, что компания представит на мероприятии ещё и Xiaomi Mi 7, а также фитнес-трекер Mi Band 3. В прошлом году Xiaomi выпустила в мае Mi Max 2, в связи с этим фанаты надеются ещё и на дебют Mi Max 3.
По предварительным данным, Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition получит 6,01-дюймовый OLED-дисплей с вырезом в стиле iPhone X, процессор Qualcomm Snapdragon 845, аккумулятор на 4000 мАч, функцию 3D-распознавания лица для разблокировки смартфона и сканер отпечатков пальцев, интегрированный прямо в дисплей.
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