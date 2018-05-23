HTC представила новый флагманский смартфон

HTC U12+ оснащен экраном с диагональю 6 дюймов, разрешением 2 880 на 1 440 пикселей и соотношением сторон 18:9, выполненным по технологии Super LCD 6. Смартфон получил чипсет Snapdragon 845 с графическим процессором Adreno 630 и шесть гигабайтами оперативной памяти. Объем постоянной памяти составляет либо 64, либо 128 ГБ.

На задней панели можно увидеть, в частности, круглый дактилоскопический сканер и двойную основную камеру. Один модуль имеет разрешением 12 Мп и апертуру в f/1.75 и поддерживает, в частности, сверхбыстрый автофокус (UltraSpeed Autofocus) и оптическую и электронную стабилизацию изображения, другой обладает разрешением 16 Мп и апертурой в f/2.6, при этом поддерживает двукратный оптический зум и портретный режим. Отмечается возможность записи видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. На лицевой части можно увидеть двойную фронтальную камеру с модулями по 8 Мп.

Работает U12+ под управлением ОС Android 8.0 с фирменной оболочкой HTC Sense. Компания также отмечает технологию Edge Sense 2, которая позволяет управлять смартфоном (например, вызывать голосового ассистента) при помощи сжатия торцов. Емкость аккумулятора составляет 3 500 мАч, поддерживается функция быстрой зарядки Qualcomm QuickCharge 4.0. Смартфон также защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. HTC, помимо прочего, подчеркивает высокое качество звука, воспроизводимого смартфоном как при помощи фирменных наушников HTC Usonic, так и через динамики HTC BoomSound Hi-Fi edition.

Смартфон будет доступен в трех цветах — синем с полупрозрачной задней панелью (Translucent Blue), красном (Flame Red) и черном (Ceramic Black). Как сообщает портал AndroidAuthority, предзаказ открывается уже сегодня, а поставки устройства начнутся в июне в Северной Америке, а в Европе — где-то в середине следующего месяца. Версия с 64 ГБ флеш-памяти будет стоить 799 долларов, вариант со 128 ГБ постоянной памяти — $849.