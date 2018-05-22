Фанат Nintendo сделал пальто с портативной Wii U

Есть даже встроенный в капюшон проектор для вывода картинки.

Автор YouTube-канала под названием My Mate Vince, известный своими изобретениями, смог встроить домашнюю консоль Wii U в обычное тёплое пальто. Теперь в приставку, у которой, в отличие от Switch, нет полноценного портативного режима, можно играть в любом месте.

Создатель уточнил, что сделал это просто ради забавы и на самом деле носить такое пальто может быть опасным, ведь консоль вшита прямо внутрь и закрыта тканью, что может привести к перегреву устройства и последующему возгоранию. Поэтому My Mate Vince посоветовал тем, кто решит повторить подобное, быть осторожнее.

С правой стороны пальто в подкладку вшит портативный аккумулятор с просвечивающей сквозь ткань индикацией, а с левой — основной блок консоли. Диски в Wii U можно вставлять через внутренний карман. Кроме того, автор предусмотрел небольшую вентиляцию — в самом низу он вырезал несколько крупных квадратных дырок в подкладке и закрыл их матерчатой сеткой. Если пальто застегнуть, то приток свежего воздуха резко уменьшается, однако этого за время тестирования было достаточно.

Ещё одной проблемой стало питание устройства, так как Wii U требует 15 вольт напряжения, а портативный аккумулятор выдаёт только 12. Чтобы обойти эти ограничения, My Mate Vince прикрепил к внутренней стороне пальто автомобильную зарядку для ноутбука, позволяющую регулировать выходное напряжение. Устройство надёжно закреплено на ткани, а автор при этом заклеил переключатель изолентой, чтобы во время ношения пальто случайно не изменить напряжение и не повредить консоли.

На капюшоне пальто установлен мини-проектор, который также можно использовать в любом месте. Есть и возможность игры с помощью Pro-контроллера Wii U и прикреплённого к нему небольшого экрана. Для этого сквозь пальто проходит кабель питания и композитный кабель для вывода изображения, которые можно вытащить из рукава. В карманах автор также хранит контроллеры для оригинальной Wii, чтобы играть в игры по системе обратной совместимости, и USB-кабели для зарядки контроллера Wii U с экраном.

My Mate Vince предположил, что подобным образом теоретически можно установить в пальто и PS4 Slim или Xbox One S, но у них нет специального контроллера с экраном, поэтому выводить изображение можно будет только через проектор или на маленький экран.

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