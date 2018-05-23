Ещё
Vivo показала концептуальный смартфон без рамок в честь Чемпионата мира по футболу в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль

Vivo показала концептуальный смартфон без рамок в честь Чемпионата мира по футболу в России 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: planet-today.ru
Компания Vivo объявила о запуске глобальной рекламной кампанию «Мой момент, мой Чемпионат мира по футболу FIFA» к открытию Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, где компания выступает спонсором. В материалах мелькает концептуальный смартфон без рамок и с выдвижной камерой.
Также издание The Verge получило приглашение на пресс-мероприятие 12 июня 2018 года, где может быть представлена эта интересная новинка.
Напомним, впервые концептуальный смартфон Vivo Apex, практически полностью избавившийся от рамок вокруг дисплея, был показан на февральской выставке MWC 2018, затем в марте стали известны новые подробности. Тогда сообщалось, что в середине года начнется массовое производство.
5,99-дюймовый OLED-дисплей смартфона занимает 91% передней панели. Толщина верхней и боковой рамок в модели составляет 1,8 мм. Это минимальный показатель на всем рынке. Нижняя рамка имеет толщину всего 4,3 мм. Толщина смартфона составляет 7,8 м.
Под экраном расположены динамик и микрофон, в него также интегрирован сканер отпечатков пальцев. Технология Half-Screen In-Display Fingerprint Scanning позволяет прикладывать палец для идентификации не к маленькой пиктограммке, а к значительно большей области дисплея. Это не совсем половина экрана, а около трети.
Смартфон оснащён выдвигающейся фронтальной камерой с разрешением 8 Мп. Камера открывается за 0,8 секунды, а после съемки автоматически возвращается в исходное положение. Датчики приближения и освещенности размещены под дисплеем, камера не занимает места на фронтальной панели смартфона.
Аппаратной основой смартфона стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Прочие характеристики смартфона пока не объявлены.
Ferra.ru: последние новости
Беспроводная гарнитура Sony Xperia Ear Duo с технологией «открытого звука» выходит в России Безрамочный Huawei Honor 7 оценен дешевле 100 долларов Тайваньский регулятор показал доступный Samsung Galaxy J4
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина без ВДВ, подробности трагедии на Кубани и другие события дня11
Скрипаль дала первое после отравления интервью192
Россию обязали выплатить 2 млрд евро70
Госсекретарь США пригрозил России159
Боевики ДНР остановили наступление ВСУ627
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение