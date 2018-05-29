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Как может выглядеть смартфон Vivo Nex, он же APEX
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Как может выглядеть смартфон Vivo Nex, он же APEX 

iPhones.ru 20 минут назад
Фото: iPhones.ru
Как может выглядеть смартфон Vivo Nex, он же APEXВ начале мая мы рассказывали вам о высокотехнологичном смартфоне Vivo APEX. Первый в своём роде смартфон с полностью безрамочным дисплеем.
Тогда это был лишь рабочий прототип устройства, поэтому его финальный дизайн может измениться.
Судя по снимку, опубликованном в китайской соцсети Weibo, конечный дизайн устройства действительно станет другим. Под стиль Galaxy S9.
Судя по фотографии, в компании всё-таки решили отказаться от выезжающей сзади камеры. Теперь фронтальная камера расположена снизу, как у смартфонов Xiaomi Mi MIX.
И ведь так гаджет выглядит действительно приятнее. Пускай у него теперь и есть небольшая рамка снизу. Хотя, с другой стороны, смартфон теперь похож на конкурентов.
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