Как может выглядеть смартфон Vivo Nex, он же APEX

Как может выглядеть смартфон Vivo Nex, он же APEXВ начале мая мы рассказывали вам о высокотехнологичном смартфоне Vivo APEX. Первый в своём роде смартфон с полностью безрамочным дисплеем.

Тогда это был лишь рабочий прототип устройства, поэтому его финальный дизайн может измениться.

Судя по снимку, опубликованном в китайской соцсети Weibo, конечный дизайн устройства действительно станет другим. Под стиль Galaxy S9.

Судя по фотографии, в компании всё-таки решили отказаться от выезжающей сзади камеры. Теперь фронтальная камера расположена снизу, как у смартфонов Xiaomi Mi MIX.

И ведь так гаджет выглядит действительно приятнее. Пускай у него теперь и есть небольшая рамка снизу. Хотя, с другой стороны, смартфон теперь похож на конкурентов.