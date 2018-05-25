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Безрамочный смартфон Vivo Z1 представлен официально
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Безрамочный смартфон Vivo Z1 представлен официально 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Китайская компания Vivo представила новый смартфон Vivo Z1. Это модель среднего уровня с корпусом со стеклянными панелями и металлической рамкой, выполненная в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели.
Vivo Z1 оснащается 6,27-дюймовым IPS-дисплеем на 90% передней панели с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, основной камерой 13+2 Мп, фронтальной камерой на 12 Мп. Предусмотрены функции на базе искусственного интеллекта, а также распознавание пользователя и разблокировка по лицу.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3260 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo с оболочкой Funtouch OS 4.0.
Vivo Z1 предлагается в чёрном, синем и красном цветовых вариантах по цене около 280 долларов США. Продажи стартуют 4 июня 2018 года.
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