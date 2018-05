Тест и обзор Nokia 7 Plus: медная труба — просто огонь

Nokia сделала серьезный шаг вперед! Прошли времена Lumia с болезненной Windows Phone Mobile. На данном гаджете установлена отличная ОС Android One, аппарат представлен в шикарном медном корпусе, не разочаровывают и двойная камера от Zeiss ивысококонтрастный экран с разрешением Full-HD и соотношением сторон 18:9. Закрепляет хорошее впечатление неплохая продолжительность времени автономной работы. Все это делает Nokia 7 Plus серьезным вызовом хозяевам положения среди смартфонов среднего класса. Итоги теста Преимущества высокое качество исполнения и внешний вид красочный 6-дюймовый экран с разрешением Full-HD приличное качество фотографий двойной камеры от Zeiss Недостатки не является водонепроницаемым нет светодиодного индикатора статуса на фотографиях иногда проявляются заметные шумы Результаты тестирования Nokia 7 Plus Соотношение цена/качество Отлично Место в общем рейтинге 40 из 160 Соотношение цена/качество: 78 Производительность и управление (35%): 89.3 Оснащение (25%): 83.1 Аккумулятор (15%): 87.6 Дисплей (15%): 91.3 Фотокамера (10%): 81.5 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 87% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Медно-керамический корпус По итогам теста смартфон Nokia 7 Plus произвел на нас превосходное впечатление. Его корпус выполнен из алюминия и украшен медными элементами, что в совокупности выглядит чрезвычайно стильно. Компания Nokia продает данный мобильный телефон в бело-медном и черно-медном вариантах цветового оформления. Качество исполнения — наилучшее. Щели или люфтящие кнопки — не про него.

Сканер отпечатка пальца располагается на задней стороне корпуса и имеет окантовку в виде медного кольца. Задняя сторона корпуса может похвастать шестислойным керамическим покрытием. Двойная камера от Zeiss слегка выпирает из корпуса — вполне привычное явление для современных смартфонов. Следует отметить, что аппарат со своими габаритами в 159х76 миллиметров выглядит достаточно большим, а благодаря весу в 184 грамма — легким не кажется. Но зато экран получился действительно широким.

К сожалению, влагозащищенным данный смартфон среднего класса, обладающий таким дорогим внешним видом, не является.

Помимо самого смартфона в коробке можно найти приличную вкладную гарнитуру с 3,5-мм аудио-штекером, блок питания для быстрой зарядки, кабель USB Typ-C и силиконовый защитный чехол. Последнее является весьма редким, хоть и полезным «дополнением».

6-дюймовый дисплей, 3 микрофона Экран Nokia 7 Plus насчитывает шесть дюймов по диагонали, что соответствует почти 15 сантиметрам. При его создании использовалась классическая LCD-технология. Несмотря на то, что качество черного цвета не достигает уровня OLED-дисплеев, во время тестовых замеров смартфон продемонстрировал довольно высокие показатели шахматной контрастности 158:1. Очень понравилось нам и замечательная цветопередача. Только максимальная яркость в почти 400 кд/м2 может стать проблемой для считывания контента при сильном солнечном свете. Четкость дисплея с разрешением Full-HD (1080х2160 пикселей) дает плотность изображения в 403 ppi — то есть, она вполне приличная и подходит для повседневной эксплуатации.

Интересный факт: при изучении аудио-возможностей смартфона мы обратили внимание на наличие трех встроенных микрофонов. Они служат для всеобъемлющего шумоподавления при разговорах. Динамик Nokia 7 Plus тоже убедителен, хотя и не предполагает стереозвучания. Впрочем, в среднем классе это особым минусом не считается.

Быстрый финн Производительность Nokia 7 Plus хороша. Snapdragon 660 хотя и не может сравниться с топовыми процессорами из смартфонов High-End-сегмента, но большинство пользователей при повседневной эксплуатации никакого недостатка в производительности ощущать не будут. Понравилась нам и продолжительность времени автономной работы, которая в ходе наших «онлайн»-тестов составила 10 часов 47 минут. Как правило, это означает, что в обычном режиме использования на одной зарядке аккумулятор может продержаться от 1,5 до 2 дней.

Благодаря технологии быстрой зарядки аккумулятор до 50% емкости можно зарядить довольно быстро. Полная зарядка батареи в 3800 мАч во время тестовых испытаний занимала 2 часа 30 минут.

Оснащение у Nokia 7 Plus вполне достойное. Для быстрого веб-серфинга со скоростью до 300 Мбит/с (если такая скорость достижима для сетевой инфраструктуры), на борту имеется LTE-модуль Cat 6. WLAN-модуль стандарта ac сделает быстрой работу в интернете через домашнюю беспроводную сеть. Во встроенной памяти номинальным размером 64 Гбайт система занимает приличное количество места, но для свободного использования остаются еще примерно 50 Гбайт. Кроме того, проблема нехватки свободного места для хранения данных, скорее всего, не возникнет благодаря наличию слота для карт памяти стандарта Micro-SD. Также нам понравилось, что компания Nokia и в модели 7 Plus по-прежнему оставляет 3,5-миллиметровый аудио-разъем.

Заряжаться и подключаться к компьютеру 7 Plus может через порт USB Typ-С. Не обошлось и без поддержки функции Dual-SIM. Однако, к сожалению, придется отказаться от светодиодного индикатора статуса смартфона, который мог бы отображать пропущенные звонки, а также от беспроводной зарядки.

Качество фотографий — от Zeiss Nokia 7 Plus оснащена двойной камерой, которую, по итогам тестовых испытаний, мы можем признать совершенно убедительной. В то время как широкоугольный объектив располагается над 12-мегапиксельной матрицей, под линзой с двукратным увеличением имеется сенсор с разрешением 13 мегапикселей. На внешней стороне для получения приличных селфи установлена камера с еще более высоким, 16-мегапиксельным, разрешением. Фотографии нам понравились, если не обращать внимание на иногда заметные шумы. Как широкоугольные, так и Zoom-снимки получаются четкими и красочными, хотя их качество и не совсем на уровне топовых моделей. При плохой освещенности качество фотографий нам тоже понравилось. Следует, однако, отметить, что работа алгоритма размытия заметна, детализация теряется, а цветовая температура снижается, то есть возникает легкая тенденция к появлению синих оттенков. Тем не менее, качество нас устраивает.

К сожалению, у камеры отсутствует оптический стабилизатор изображения, который снижает вероятность смазывания снимков из-за дрожания руки. Это привело к снятию с протестированного нами смартфона некоторого количества рейтинговых баллов. При этом приложение камеры оставило в целом положительные впечатление. В частности, здесь организован беспроблемный быстрый доступ к настройке выдержки и ISO.

Альтернатива: Huawei P20 Lite Huawei P20 Lite — это тоже совершенно новый смартфон на рынке и выпускается он тоже с большим Full-HD-дисплеем и двойной камерой. Аккумулятор немного меньше, но зато двойная камера во время тестовых испытаний привела нас в полный восторг. В плане качества исполнения, как и в случае с моделью от Nokia, придраться не к чему. Предложения начинаются уже от 330 евро.

Тест и обзор смартфона ZTE Blade V9: недорогой и алюминиевый Результаты тестирования Nokia 7 Plus Характеристики и результаты тестирования Nokia 7 Plus Соотношение цена/качество 78 ОС при тестировании Android 8.1.0 Актуальная ОС Android 8.1 Планируется ли обновление ОС нет данных Магазин приложений Вес 184 г. Длина x Ширина 159 x 76 мм; Толщина 9,6 мм; Экспертная оценка дизайна очень хорошо Экспертная оценка скорости работы хорошо Скорость загрузки: PDF 800 Кбайт по WLAN 2,0 с Скорость загрузки: главная chip.de по WLAN 0,4 с Скорость загрузки: тестовая таблица chip.de по WLAN 7,3 с Качество звука (громкая связь) очень хорошо Процессор Qualcomm Snapdragon 660 Архитектура процессора Частота CPU 2.200 МГц Количество ядер CPU 4+4 Объем оперативной памяти 4,0 Гбайт Аккумулятор: емкость 3.800 мА·ч Аккумулятор: легко извлекаемый — Аккумулятор: время серфинга 10:24 ч:мин Аккумулятор: время зарядки 2:27 ч:мин Функция быстрой зарядки да ЗУ и кабель быстрой зарядки в комлекте Аккумулятор: время разрядки / время зарядки 4,2 Функция беспроводной зарядки — WLAN 802.11 n, ac Voice over LTE LTE: частоты 800, 1.800, 2.600 МГц LTE: Cat. 4 до 150 Мбит/с LTE: Cat. 6 до 300 Мбит/с LTE: Cat. 9 — LTE: Cat. 12 — Экран: тип LCD Экран: диагональ 6,0 дюйма Экран: размер в мм 68 x 136 мм; Экран: разрешение 1.080 x 2.160 пикселей Экран: плотность точек 403 ppi Экран: макс. яркость в темном помещении 396,4 кд/м² Экран: шахматная контрастность в светлом помещении 47:1 Экран: шахматная контрастность в темном помещении 158:1 Камера: разрешение 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение 1.590 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков очень хорошо Камера: шумы VN1 2,5 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние 4,3 мм; Камера: минимальная дистанция съемки 7 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом 0,52 с Камера: оптический стабилизатор — Камера: автофокус да Камера: вспышка Двойная LED, LED Разрешение видео 3.840 x 2.160 пикселей Фронтальная камера: разрешение 15,9 Мпикс LED-индикатор — Радиоприемник — Тип SIM-карты Nano-SIM Dual SIM да Защиты от пыли и влаги (сертификат IP) — Сканер отпечатков пальцев Доступная пользователю память 50,6 Гбайт Слот для карт памяти да Разъем USB Type-C-USB 2.0 Bluetooth 5 NFC да Выход для наушников 3,5 мм; HD Voice да SAR — Версия прошивки при тестировании 00WW_2_13B Дата теста 2018-04-24 Фото: CHIP, компания-производитель