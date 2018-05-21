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Huawei готовится к релизу «страшно прорывной» разработки
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Huawei готовится к релизу «страшно прорывной» разработки 

Android Insider 5 часов назад
Фото: Android Insider
Huawei готовит к внедрению прорывную технологию для смартфонов, на создание которой были затрачены миллиарды долларов. Об этом пишет китайский ресурс iFeng со ссылкой на главу потребительского сектора компании Ю Чэндуна. Описывая новейшую разработку, топ-менеджер старался избегать точных формулировок, назвав ее «страшно прорывной».
По данным iFeng, планируемая технология может оказаться программным инструментом для повышения производительности смартфонов среднего ценового сегмента. Несмотря на программную природу, разработка будет неразрывно связана с аппаратной составляющей устройств, работающих на базе центральных процессоров Kirin собственного производства Huawei.
Считается, что новейшая разработка, о которой идет речь, имеет прямое отношение к технологиям искусственного интеллекта, развитием которых занимается Huawei. С этим согласны журналисты Weekly Manager, которые считают, что релиз готовящегося продукта от китайского производителя до основания потрясет индустрию смартфоностроения, изменив ее навсегда.
На данный момент неизвестно, когда именно Huawei представит свою разработку. Нет сведений и о смартфонах, которые будут нести ее в массы. По некоторым данным, первым устройством с новой технологией на борту станет смартфон под кодовым названием Glory, разработку которого производитель ведет в настоящее время.
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