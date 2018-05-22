Представлен безумный чехол iPhone X для качков

Представлен безумный чехол iPhone X для качковРаботники Softbank представили удивительный чехол iPhone X весом 10 килограммов. Он отлично подойдёт для занятий спортом.

Этот чехол представляет собой 10-килограммовую гантелю. Цель его создания — борьба с зависимостью от смартфонов.

Создатели отметили, что владельцы такого девайса будут не только реже пользоваться устройством, но и улучшат свою физическую форму. В этом и правда есть какой-то смысл.