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Представлен безумный чехол iPhone X для качков
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Представлен безумный чехол iPhone X для качков 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Представлен безумный чехол iPhone X для качковРаботники Softbank представили удивительный чехол iPhone X весом 10 килограммов. Он отлично подойдёт для занятий спортом.
Этот чехол представляет собой 10-килограммовую гантелю. Цель его создания — борьба с зависимостью от смартфонов.
Создатели отметили, что владельцы такого девайса будут не только реже пользоваться устройством, но и улучшат свою физическую форму. В этом и правда есть какой-то смысл.
Правда, купить чехол-гантелю можно только в Китае. Цена составила $100.
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