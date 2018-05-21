Новый чехол для iPhone X сделает из вас Арнольда Шварценнегера

Если вы не можете заставить себя пойти в спортзал и всё свободное время проводите за телефоном, японская телекоммуникационная медиакорпорация SoftBank знает, как вам помочь. Она представила необычный чехол для iPhone X в виде гантели, который весит целых 10 кг. Его, к слову, уже назвали самым тяжёлым чехлом для «яблочного» смартфона.

softbankselection.jp Аксессуар может понравиться, как спортсменам, следящим за своей фигурой, так и зависимым от смартфонов людям, которые не могут провести без телефона ни одной свободной минуты.

Стоит чехол 100 долларов, а купить его можно здесь.