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Новый чехол для iPhone X сделает из вас Арнольда Шварценнегера
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Новый чехол для iPhone X сделает из вас Арнольда Шварценнегера 

News.ru 6 часов назад
Фото: News.ru
Если вы не можете заставить себя пойти в спортзал и всё свободное время проводите за телефоном, японская телекоммуникационная медиакорпорация SoftBank знает, как вам помочь. Она представила необычный чехол для iPhone X в виде гантели, который весит целых 10 кг. Его, к слову, уже назвали самым тяжёлым чехлом для «яблочного» смартфона.
softbankselection.jp  Аксессуар может понравиться, как спортсменам, следящим за своей фигурой, так и зависимым от смартфонов людям, которые не могут провести без телефона ни одной свободной минуты.
Стоит чехол 100 долларов, а купить его можно здесь.
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