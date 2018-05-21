Какие смартфоны LEAGOO можно получить со скидкой 20%

Если вы давно думали о покупке нового смартфона, самым правильным решением было дождаться начала распродажи — на этот раз ее устраивает LEAGOO в честь Дня Отца (праздник не наш, а выгоду получить могут все). В рамках распродажи многие устройства производителя доступны с большой скидкой.

LEAGOO KIICAA MIX В рамках ограниченной акции LEAGOO KIICAA MIX доступен всего за 99,59 доллара — скидка целых 20 долларов! Смартфон оснащен «безрамочным» 5,5-дюймовый Full-HD-дисплеем от SHARP, 8-ядерным процессором MT6750T, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной с возможностью расширения с помощью карт microSD. В качестве основной камеры в данном смартфоне используется двойная с модулем 13 мегапикселей и 2 мегапикселя, фронтальная также 13-мегапиксельная.

LEAGOO KIICAA POWER

Бюджетный смартфон начального уровня с аккумулятором емкостью 4050 мАч! После 500 циклов зарядки и разрядки, по меньшей мере 90% от его первоначальной номинальной емкости по-прежнему сохраняются. Он также поддерживает быструю зарядку 5V/2A. Кроме того, LEAGOO KIICAA Power оснащен 5,0-дюймовым HD-дисплеем, MT6580 SoC, RAM 2 ГБ, а также 16 ГБ ROM. Он также оснащен 8-мегапиксельной + 5-мегапиксельной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели.

LEAGOO T5 LEAGOO T5 — это смартфон, ориентированный на рынок среднего и высокого класса. Он оснащен 5-дюймовым дисплеем FHD IPS SHARP и 4 ГБ оперативной памяти с 64 ГБ ROM, а также MT6750 SoC. LEAGOO T5 имеет заднюю двойную камеру SONY 13MP + 5MP и фронтальную камеру OV 13MP. Отдельно стоит отметить высококачественный металлический дизайн и 3D-графику. LEAGOO T5 поддерживает технологию быстрой зарядки 5V/2A.

LEAGOO T5c LEAGOO T5c — первый в мире смартфон на базе SC9853 — Intel x86 Airmont SoC с технологией Intel 14nm FinFET, а также 3GB RAM + 32GB ROM. Смартфон оснащен 5,5-дюймовым дисплеем SHARP FHD IPS, двойной камерой SAMSUNG 13.0 MP + OV 2.0 MP и 5-мегапиксельной фронтальной камерой, а также высококачественным металлическим корпусом и 3D-графикой. С помощью сканера отпечатков пальцев можно разблокировать T5c всего за 0,1 с.

LEAGOO S8 LEAGOO S8 — первый в мире смартфон с 8 камерами и соотношением экрана 18:9. LEAGOO S8 оснащен двойной камерой SONY 13MP + 2MP и фронтальной двойной камерой OV 8MP + 2MP. Он также оснащен 5,7-дюймовым дисплеем SHARP HD + (1440 x 720p). Под капотом — процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц MT6750 SoC, он использует 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ ROM. LEAGOO S8 поставляется с аккумулятором емкостью 2940 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки 5V/2A.

LEAGOO S8 Pro LEAGOO S8 Pro — полноэкранный флагман с соотношением сторон 18:9 от LEAGOO. Он оснащен 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 x 1080p и плотностью 403 пикселя. Он также оснащен 6 ГБ оперативной памяти LPDDR 4X, а также 64 ГБ ROM и MTK Helio P25. LEAGOO S8 Pro поставляется с задней двойной камерой OV 13MP + SAMSUNG 5MP, а также фронтальной камерой SAMSUNG 13MP с двойной автоматической фокусировкой и светодиодной вспышкой.

CPU: MT6580A / 1,3 ГГц Дисплей: 5,5» 18:9 (1280 * 640) IPS Камера: задняя 8 Мп / двойная вспышка + 2 Mп; передняя 5 Mп / вспышка + 2 Mп Память: 2 ГБ ОЗУ + 16 ГБ ROM Аккумулятор: 2850 мАч ОС: Android 7.0 Сеть: WCDMA / GSM Размер: 148 * 71,2 * 9,75 мм Цвет: черный, синий, золотой

M9 Pro CPU: MT6739 / 1,5 ГГц Дисплей: 5,72» (1440 * 720)

Камера: задняя 13 Мп + 2 Mп; передняя 5 Mп Память: 2 ГБ ОЗУ + 16 ГБ ROM Аккумулятор: 3000 мАч Цвет: черный, синий, золотой

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