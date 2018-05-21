Тест и обзор игрового ноутбука Gigabyte Aero 15-W8: ноутбук с мощной тягой

Вывод:

Внутри ноутбука Gigabyte Aero 15-W8 работает самый мощный на данный момент мобильный процессор компании Intel поколения Coffee Lake, который называется Core i7-8750H. В сочетании с топовым оснащением Aero 15 зарекомендовал себя не только как игровой ноутбук, но и как стильный бизнес-лэптоп с очень хорошей продолжительностью времени автономной работы. Преимущества пригодная для игр производительность большое количество интерфейсов хороший дисплей Недостатки мобильность ниже среднего уровня Ультрабук с приличной игровой производительностью

Тайным оружием нового Aero 15 от компании Gigabyte является Core i7-8750H. При этом речь идет о самом мощном мобильном процессоре поколения Coffee Lake. Благодаря улучшениям технологии изготовления (14 nm++) он оснащается теперь 6 ядрами вместо прежних максимальных 4. По сравнению с лучшим мобильным CPU 7700HQ семейства Kaby Lake мы ожидали значительного повышения уровня производительности.

Во время тестов в стенах испытательной лаборатории ноутбук Aero оправдал наши ожидания: в качестве итогового результата после запуска PCMark 8 (Creative Accelerated) мы получили 7290 баллов. Это высочайшие показатели и подтверждение тому, что остальные компоненты соответствуют топовому CPU: 16 Гбайт оперативной памяти, быстрый SSD-накопитель и выделенная графическая карта с 6 Гбайт видеопамяти.

Хотя Nvidia GeForce GTX 1060 не является вершиной разработок в области графических карт, в целом конфигурация протестированного нами ноутбука представляет собой очень производительную игровую систему.

Этому соответствуют и неизменно хорошие результаты бенчмарков, имеющих отношение к игровой графической производительности. Например, в бенчмарке Time Spy на счетчике высветились отличные 3816 баллов, а в Open Cinebench 15 мы намерили fps-скорость, равную 110.

Здесь и в других отдельных зачетных дисциплинах данный лэптоп от Gigabyte значительно опережает большинство актуальных игровых ноутбуков-конкурентов, в том числе, например, HP Omen 15-ce002ng (с процессором i7-7700HQ). Дисплей: несколько плоховат для высокой стоимости

Большой дисплей работает с разрешением Full-HD (1920×1080 пикселей), как все игровые лэптопы данного ценового сегмента и большинство устройств из нашео рейтинга ноутбуков. При этом из-за большой диагонали панели плотность пикселей получается не столь высокой, как в случае с 13— и 14-дюймовыми моделями.

Несмотря на это, мы все-таки выставили хорошие оценки за характеристики дисплея: максимальная яркость (298 кд/м2) относится к высшей категории, контрастность (146:1) скорее средняя. Углов обзора от 27 до 39 градусов для ноутбука вполне достаточно. И все-таки, для столь высокой стоимости устройства мы находим дисплей недостаточно хорошим.

Шумный, но выносливый

Плохие оценки за мобильность обусловлены самой концепцией устройства: будучи 15,6-дюймовой моделью, Aero 15 просто не мог показать на весах меньше, чем 2,1 кг, что на самом деле является хорошим достижением для столь высокопроизводительного железа. И в самом деле, здесь ведь есть и мощный процессор, и выделенная графическая карта, и 512-гигабайтный SSD-накопитель, да и с выбром интерфейсов все в порядке: 4 x USB 3.0, 1 x mini-DisplayPort, 1x HDMI, 1 x LAN, кардридер, а также WLAN-ac— и Bluetooth-модули.

Оценки за эргономичность у протестированного нами устройства сильно пострадали из-за мешающего шума, воникающего при работе под полной нагрузкой. Но корпус отличается стабильностью конструкции, клавиатура, несмотря на кородкий ход кнопок, подходит для тех, кто много печатает, да и «заменитель мышки» реагирует на команды с хорошей точностью.

Действительно приятно мы были удивлены продолжительностью времени автономной работы Gigabyte Aero 15-W8. Для игрового ноутбука, который производит очень хорошее впечатление еще и в качестве офисного и производительного стильного бизнес-лэптопа, она необычна.

В нашем «Word»-сценарии со случайными пятиминутными паузами на «подумать или выпить кофе», аккумулятор продержался 10 часов 51 минуту. При видеовоспроизведении результатом стали все еще отличные 8,5 часов. Только во время гейминга пользователь не должен слишком далеко отходить от розетки. Альтернативные варианты

Еще больше игровой производительности: Acer Predator Triton 700 (NH. Q2LEV.001)

Если вы желаете играть в свои игры на внешнем мониторе с WQHD— или даже UHD-разрешением, то должны брать ноутбук, оснащенный графической картой GTX 1080. Acer Predator Triton 700 помимо процессора Intel Core i7-7700HQ может полагаться еще и на 32 Гбайт оперативной памяти, а также Nvidia GTX 1080 Max-Q.

Дисплей, оснащение и эргономичность у него тоже убедительные. Но за все это компания Acer заставит вас раскошелиться: примерно 230 000 рублей придется выложить за топовый игровой ноутбук.

Для тех, играет от случая к случаю: Asus FX553VD-DM249T (90NB0DW7-M03520)

Тем пользователям, которые играть на ноутбуке хотят не очень часто, а также могут отказаться от топового оснащения и дисплея с поддержкой G-Sync, можно повнимательнее присмотреться к Asus FX553VD-DM249T. 15,6-дюймового ноутбука с процессором Intel Core i7-7700HQ, 8 Гбайт оперативной памяти и графической картой Nvidia GTX 1050 будет достаточно для запуска большинства игр на средних настройках графических параметров.

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