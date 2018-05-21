Бюджетный беспроводной пылесос от Xiaomi оценен всего в $47

Компания Xiaomi совместно с Ningbo Shuawadi Electric Appliance представила очередной бюджетный бытовой прибор — компактный беспроводной пылесос. Новинка с невероятно длинным названием Xiaomi Shuawadi Wireless Handheld Vacuum Cleaner может проработать на одной подзарядке до 25 минут. Для пополнения запасов энергии потребуется 2,5 часа.

Здесь также предусмотрена функция обработки ультрафиолетовым излучением. В первую очередь новинка предназначена для очистки мягкой мебели и других подобных предметов. Модель оснащена особым механизмом, который выбивает мягкую мебель с частотой 8000 ударов в минуту, после чего подхватывает пыль и живущих в ней пылевых клещей и засасывает их под давлением 6000 Па. Старт продаж назначен на 2 июля. Цена новинки составляет всего $47.

Источник: Xiaomi

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