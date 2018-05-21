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Горячей воды лишились еще 11 улиц Рязани
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Горячей воды лишились еще 11 улиц Рязани
АиФ Рязань
21 мая 2018
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Фото:
АиФ Рязань
В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения будет отключена подача горячей воды на 11 улицах
Рязани
, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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