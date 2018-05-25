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Еще на одиннадцати улицах Рязани отключат горячую воду
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Еще на одиннадцати улицах Рязани отключат горячую воду 

АиФ Рязань 4 часа назад
Фото: АиФ Рязань
В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения с 25 мая по 26 июня будет отключена подача горячей воды, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В ближайший месяц горячей воды не будет по следующим адресам:
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