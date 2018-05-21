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Глава Xiaomi пообещал Mi Max 3 в июле
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Глава Xiaomi пообещал Mi Max 3 в июле 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания Xiaomi выпустит следующее поколение фаблета, Mi Max 3, не в июне, как ожидалось ранее, а в июле. Об этом сообщил Лэй Цзюнь (Lei Jun), исполнительный директор компании Xiaomi, через свой официальный аккаунт в Weibo, китайском аналоге Twitter.
По словам топ-менеджера, Xiaomi Mi Max 3 оказался не готов «ко времени» и задержится на месяц. Прошлое поколение, Xiaomi Mi Max 2, дебютировало в июне 2017 года.
Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi Max 3 получит средние характеристики, такие как процессор Qualcomm Snapdragon 636 или 660, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. При этом он станет обладателем огромного 7-дюймового дисплея с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и двойной основной камеры.
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