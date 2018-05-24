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Смартфон LG V35 ThinQ показался на живом фото
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Смартфон LG V35 ThinQ показался на живом фото 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Карельские вести
В сети появилось первая живая фотография готовящегося к выпуску смартфона LG V35 ThinQ, который пока не был представлен официально. Фото поделился профильный китайский ресурс ITHome.
На фото виден весьма знакомый безрамочный дизайн, без выреза экрана в стиле iPhone X, как у LG G7 ThinQ.
Напомним, компания LG Electronics уже представила на февральской выставке MWC 2018 смартфон LG V30S ThinQ, который, фактически, представляет собой прошлогодний LG V30 с системой искусственного интеллекта ThinQ, интегрированной в самые часто используемые функции. Как ожидается, LG V35 получит возможности искусственного интеллекта ThinQ и обновлённую аппаратную платформу.
Согласно более ранним утечкам, LG V35 ThinQ (модельный номер V350) оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей) и соотношением сторон 18:9, селфи-камерой на 8 Мп и основной камерой на два 16 Мп сенсора. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo.
Таже ожидается Hi-Fi-чип Quad DAC (четверной ЦАП, цифро-аналоговый преобразователь). Официальный дебют LG V35 ThinQ может состояться летом 2018 года.
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