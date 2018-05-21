ZBOX представила бесшумный мини-ПК с процессором Intel Gemini Lake

Компания ZOTAC Technology представила свой очередной миниатюрный персональный компьютер ZBOX CI329 nano. Модель имеет габариты 127,8х126,8х56,8 мм. В основе устройства лежит четырехъядерный процессор Celeron N4100 тактовой частотой 1,1/2,4 ГГц. За графику отвечает встроенный контроллер Intel UHD Graphics 600. Система охлаждения здесь пассивная, так что мини-ПК работает практически бесшумно.

Имеется два слота для модулей оперативной памяти формата DDR4-2400 SODIMM объемом до 8 ГБ. Для хранения данных можно использовать 2,5-дюймовый жесткий диск или твердотельный накопитель М.2. На борту устройства нашлось место для двухпортового сетевого контроллера Gigabit Ethernet, модулей Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2, D-Sub, трех USB 3.0, по одному USB 3.0 Type-C и USB 2.0. Работа производится под управлением операционной системы Windows 10.

Источник: ZBOX

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