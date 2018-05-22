Первый настоящий безрамочник от Lenovo получит «умную» камеру (примеры фото)

Предстоящий Lenovo Z5, который предположительно станет первым в мире коммерческим аппаратом с дисплеем во всю фронтальную панель, получит двойную камеру с поддержкой ИИ. Это подтвердил генеральный директор компании Чанг Чен, опубликовав фотоснимки, сделанные на камеру смартфона, в китайской социальной сети Weibo.

Очевидно, что представленные фотографии были сделаны в условиях недостаточного освещения, дабы продемонстрировать потенциальному покупателю способности двойной камеры, приправленной технологиями искусственного интеллекта. Несмотря на сжатие снимков, обнаружить на них какие-либо артефакты практически невозможно.

Ожидается, что дисплей Lenovo Z5 будет занимать рекордные 95% площади фронтальной панели, а сам смартфон получит 4 ТБ встроенной памяти. Этого должно с лихвой хватить даже для самых заядлых фанатов мобильной фотографии, избавив их от необходимости контролировать доступный объем хранилища и не заботиться об установке карты памяти.

Будущий смартфон, по словам господина Чена, станет наиболее прорывным продуктом из тех, которые Lenovo когда-либо выпускала. В процессе его создания применялись наработки, описанные в 18 патентах. Такое наслоение технологий свидетельствует о больших надеждах, возлагаемых Lenovo на свой новый продукт.

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