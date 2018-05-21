Lenovo похвасталась по-настоящему полноэкранным смартфоном

Практически все топовые (и не только) смартфоны в настоящее время выходят с дисплеями «от грани до грани». Производители соревнуются по показателю «дисплей ко всей фронтальной части» и стараются или убрать рамки или сделать их максимально тонкими.

Похоже, что Lenovo сейчас работает над телефоном, у которого дисплей будет занимать абсолютно всю переднюю часть. Не будет никакой «моноброви» и других элементов, которые отнимали бы пространство у экрана. Компания опубликовала официальное изображение по-настоящему полноэкранного смартфона. Судя по подписи, этой моделью станет Lenovo Z5.

Кроме этого изображения про девайс ничего не известно. Но, так как дизайн опубликовали официально и известно про 18 патентов для этого аппарата, в принципе, можно надеяться на то, что Lenovo Z5 действительно находится в работе.