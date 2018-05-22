Sony показала много новых телевизоров Bravia. Есть из чего выбрать

Есть из чего выбратьВ конце мая в Москве прошла российская презентация новых телевизоров BRAVIA от Sony.

Мы посмотрели и потестили новую флагманскую OLED-панель (которую назвать просто телевизором язык не поворачивается) BRAVIA OLED AF8.

Кроме этого, на мероприятии впервые в России были представлены 4K HDR-модели серий XF90, XF85, XF80, XF75 и XF70 и линейка телевизоров WF8 с разрешением Full HD, работающие на базе операционной системы Android TV.

Sony BRAVIA OLED AF8: изумительная картинка. Цена ниже, чем год назад

Бесспорным героем мероприятия был телевизор BRAVIA OLED AF8, который показывает изумительно чёткую картинку с правдивыми цветами.

Фирменная технология Acoustic Surface превращает всю площадь экрана в один большой панорамный динамик, так что дизайн телевизора получился максимально лаконичным и практически безрамочным.

Обновлённый процессор 4K HDR X1 Extreme управляет 8 000 000 пикселей, для получения изображения в формате 4K HDR. Для вывода изображения используются целых 3 технологии: HDR-ремастеринг на основе объектов, Super Bit Mapping™ 4K HDR и обработка с помощью двух баз данных.

Так как это OLED, угол обзора у телевизоров AF8 максимально широкий, без искажения цветов. Среди особенностей — автоматическая система восстановления «уставших» пикселей, для максимально долгого срока службы телевизоров этой линейки.

Основные фишки Sony BRAVIA OLED AF8 списком:

Голосовое управление и поиск любого контента

Технология Acoustic Surface — высококачественный звук передаётся всей поверхностью экрана

Технология TRILUMINOS Display еще больше повышает яркость и точность передачи оттенков

Встроенный модуль Chromecast для трансляции на телевизор контента со смартфона или планшета

По личным впечатлениям могу сказать, что к такой качественной картинке нужно реально привыкать.

Продажи новых телевизоров BRAVIA OLED AF8 с диагональю 55″ и 65″ начнутся уже на следующей неделе. Цена начинается от 199 990 руб. за модель с диагональю 55”.

Sony BRAVIA серии XF90: для спортивных фанатов и любителей экшена

Представленные 4K HDR-телевизоры серии XF90 с диагональю экрана 75, 65, 55 и 49 дюймов оснащены передовым процессором X1 Extreme, который обеспечивает впечатляющее качество изображения.

Для того чтобы на моделях с большой диагональю изображение оставалось максимально чётким, в телевизорах серии XF90 используется новая технология X-Motion Clarity для четкой и плавной передачи динамичных сцен за счет запатентованного алгоритма локального затемнения ЖК-экрана от Sony.

Такой алгоритм позволяет эффективно управлять яркостью, оптимизируя ее длительность. В итоге зритель получает четкое и плавное изображение практически без ущерба для яркости. Особенно это оценят любители спортивных трансляций и динамичных боевиков.

Основные фишки Sony BRAVIA серии XF90 списком:

Технология X-tended Dynamic Range PRO повышает качество видео в различных форматах, включая HDR, регулируя яркость подсветки в отдельных областях экрана

Технология X-Motion Clarity повышает четкость и плавность передачи динамичных сцен

Поддержка технологии HDR дает возможность воспроизводить видеосигнал нового стандарта с улучшенной яркостью, контрастностью и цветопередачей

Модели линейки XF90 уже доступны для покупки в официальном магазине Sony. Цена — от 109 990 руб. за телевизор с диагональю 49″.

Sony BRAVIA серии WF80: это LED-телевизоры, и они очень крутые

Full HD телевизоры серии WF80 обеспечивают высокое качество изображения и удобное управление благодаря операционной системе Android TV.

Поддержка формата HDR позволяет получить расширенный диапазон контрастности и цветопередачи, то есть более высокое качество изображение на экране, ведь HDR-изображение содержит больше визуальной информации (градаций цвета, оттенков, глубины).

Этот тонкий и стильный телевизор с узкой рамкой, имитирующей алюминиевое покрытие, не только займет минимум пространства, но и гармонично впишется в интерьер. Имеется продуманная система укладки кабелей, их совершенно не видно.

Основные фишки Sony BRAVIA серии WF80 списком:

Технология 4K X-Reality PRO для максимальной детализации изображения при просмотре телепередач

Платформа Android TV для просмотра фото и видео из интернета, а также для установки и использования приложений из Google Store

Функция голосового управления для поиска нужного контента и управления телевизором

Встроенный модуль Chromecast для трансляции на телевизор контента со смартфона или планшета

Страница телевизоров Sony BRAVIA серии WF80 находится по этой ссылке. Можно перейти по ссылке и изучить новинку подробнее.

Оформить предзаказ на флагманскую линейку OLED-телевизоров AF8, а также остальные представленные новинки можно уже сегодня на сайте фирменного интернет-магазина Sony Store Online

«Следуя тенденциям рынка и стремясь максимально удовлетворить потребности потребителя, в 2018 году компания Sony расширяет линейку телевизоров с большими экранами 55 дюймов и более, увеличивает количество моделей с поддержкой 4К HDR на 20%, а так же расширяет линейку телевизоров BRAVIA на базе операционной системы Android TV на 30%» — Денис Тырышкин, Руководитель группы маркетинга продукции компании Sony Electronics в России и странах СНГ.