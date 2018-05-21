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В Россию приехали новые QLED-телевизоры Samsung
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В Россию приехали новые QLED-телевизоры Samsung 

Chip.ru 6 часов назад
Фото: Chip.ru
Компания Samsung Electronics объявила о скором запуске российских продаж своих новых QLED-телевизоров. До конца текущего месяца в продажу поступят модели Q9F с технологией полной прямой подсветки диагональю 55, 65 и 75 дюймов, Q8C с изогнутым экраном диагональю 55 и 65 дюймов и Q7F с плоским экраном диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Летом к ним также присоединится базовая модель Q6F с плоским экраном диагональю 49, 55, 65 и 75 дюймов. Модели с плоским экраном оценены от 139 990 до 499 990 руб., телевизоры с изогнутым экраном — от 169 990 до 279 990 руб. Среди инноваций, примененных в новых моделях, можно отметить режим Ambient Mode, который превращает телевизор в смарт-дисплей, отображающий различную полезную информацию, включая новости, погоду, ситуацию на дорогах, разнообразные уведомления.
Источник: Samsung
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