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Philips показала мониторы 221B8LJEB и 243S5LJMB с умным контрастом
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Philips показала мониторы 221B8LJEB и 243S5LJMB с умным контрастом 

MDDevice 3 часа назад
Фото: MDDevice
Компания Philips анонсировала мониторы 221B8LJEB и 243S5LJMB для офиса и дома, наделенные классическим дизайном и разрешением Full HD. Интересной их особенностью стала технология умного контраста, основанная на анализе других параметров экрана.
В частности, Smart Contrast, а именно так называется главная фишка Philips 221B8LJEB и 243S5LJMB, анализирует текущую яркость подсветки и цвета отображаемого контента, и в дальнейшем эта информация используется для автоматической подстройки контрастности в реальном времени. Как итог — лучшая цветовая насыщенность картинки с минимальными вложениями. Мониторы Philips 221B8LJEB и 243S5LJMB располагают экранами на 21,5 и 23,6 дюйма, разрешением Full HD, временем отклика 1 мс и яркостью 250 единиц при контрастности 1000:1.
Тип матрицы не сообщается, но, если судить по углам обзора 170 и 160 градусов по вертикали и горизонтали соответственно, то это не самая современная TN. Оба монитора комплектуются подставкой с регулировкой углов наклона и поворота, а также с настройкой высоты расположения экрана, плюс здесь есть пара динамиков по 2 ватта, USB-концентратор и выходы HDMI 1.4, DP 1.2, DVI-D и VGA. Стоимость обоих мониторов не сообщается, но, с учетом размеров, разрешения и типа матрицы, высокой она точно не будет.
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