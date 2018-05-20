HP EliteBook 1050: бизнес-ноутбук на процессоре Intel с шестью ядрами 

Компания HP презентовала свой новый ноутбук EliteBook 1050 бизнес-класса, построенный на современном процессоре Intel Core с шестью ядрами внутри. Модель характеризуется нарочито классическим дизайном, тонким корпусом и небольшим весом для своих габаритов.
В HP EliteBook 1050 присутствует процессор Intel Core i7-8750H с частотой до 4,13 ГГц на шести ядрах, или же можно взять модель попроще на Core i5-8400H с частотой 4,2 ГГц. Размеры ноутбука равны 360х245х19 миллиметров, так что он действительно сравнительно тонкий, а его вес с батареей не превышает 2 килограммов, даже несмотря на металлический корпус. HP EliteBook 1050 оснащается до 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR4, а его дисковая подсистема может быть представлена жестким диском или твердотельным накопителем в формате 2,5 дюйма и М.2 соответственно.
В одной из комплектаций лэптоп оснащается обоими этими носителями с суммарной емкостью 4 терабайта. Новый EliteBook 1050 стоит от 1900 долларов США и предлагает два порта USB-C с поддержкой Intel Thunderbolt 3 для подключения внешней видеокарты, два порта USB 3.0, выход HDMI, OC Windows 10 Pro от Microsoft и батарею емкостью 64 или 96 Вт/ч в зависимости от конфигурации. Старт продаж HP EliteBook 1050 состоится до конца текущего квартала.