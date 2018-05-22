За сколько секунд распродали Nokia X6 c Android 8.1 Oreo и трендовой выемкой?

Nokia X6 — один из тех современных смартфонов, о которых часто идет речь в Сети. Он отличается подходом к дизайну, свойственным ярким флагманам, но при этом цены на него, разумеется, ниже. Девайс впервые предложили потребителям, и он оказался невероятно успешным. Будет ли этот смартфон с предустановленной ОС Android 8.1 Oreo столь же популярен и на мировом рынке, как на китайском?

Как сообщает Найан (Nayan) на страницах ресурса nokiapoweruser.com со ссылкой на официальный аккаунт Nokia Mobile в китайской социальной сети Weibo, всего десяти секунд хватило для того, чтобы распродать все предназначенные для первой распродажи смартфоны Nokia X6. Распродажа девайсов проводилась в Китае . И это огромный успех компании HMD, предлагающей на рынке Android-смартфоны под брендом Nokia.

Следующие продажи Nokia X6 откроются 30 мая 2018 года. Если посчитать количество зарезервированных через JD и Suning смартфонов (сюда включаются все варианты девайса), то оно составит 700 тысяч.

Ранее уже сообщалось, что HMD предложит Nokia X6 на мировом рынке. Впрочем, дата выпуска и цены пока неизвестны.

Nokia X6, характеристики и цены которого ранее уже рассматривались, оснащен 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей. Существуют три версии девайса, различающиеся объемом оперативной памяти — 3, 4 и 6 гигабайт. Различие предусмотрено и в емкости встроенного накопителя, который может быть 32— или 64-гигабайтным. Чипсет девайса укомплектован 1,8-гигагерцевым восьмиядерным центральным процессором.

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