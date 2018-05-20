Новости Apple, 257 выпуск: разноцветный iPhone и Touch ID в дисплее

Представляем вашему вниманию очередной выпуск информационной программы Новости Apple. Сегодня речь пойдет Touch ID в дисплее, цветом iPhone и многом другом!

1. Платежный сервис Apple Pay заработал на территории Украины. Первым из украинских банков, карты которого можно добавить в Wallet, стал «Приватбанк».

2. В популярном мессенджере Telegram вскоре может появиться возможность осуществлять групповые звонки. Упоминание данной функции обнаружилось в обновлении кода на GitHub. Информация с соответствующим скриншотом появилась в канале Telegram Beta. Судя по всему, разработчики мессенджера всерьез рассматривают введение групповых аудиозвонков.

3. Экраны iPhone X и iPad Pro были признаны лучшими в индустрии. Это стало известно из пресс-релиза Society for Information Display, в котором она анонсировала победителей в рамках мероприятия Display Week. Эксперты отметили наличие инновационных технологий, а также похвалили общее качество дисплеев.

10,5 и 12,9-дюймовые модели iPad Pro получили премию «Дисплей года» и были признаны лучшими среди всех планшетов. Большую роль в этом сыграли технологии True Tone и ProMotion. Планшеты могут похвастаться естественной цветопередачей при любом освещении, а благодаря дисплею 120 Гц обеспечивается плавная и четкая картинка в любых ситуациях. Кроме того, была отмечена высокая скорость отклика при работе с Apple Pencil.

iPhone X был номинирован на лучший экран среди всех смартфонов. Современный дизайн без рамок, новая технология OLED, которая была впервые применена в iPhone, поддержка HDR и HDR10, высокая контрастность, расширенный цветовой диапазон DCI-P3, а также наличие True Tone — всё это позволило одержать безоговорочную победу над конкурентами.

Награждение победителей состоится 23 мая 2018 года в рамках мероприятия Display Week.

4. Apple может работать над обновленным сканером отпечатков пальцев, которые предполагается разместить под экраном. При этом новый тип дактилоскопического модуля будет значительно точнее и быстрее любого аналога. Об этом сообщает корейский портал, ссылаясь на собственные проверенные источники.

Apple не будет первой, если внедрит подобную технологию в свои смартфоны. Например, Vivo X20 Plus UD уже сейчас обладает подэкранным сканером отпечатков пальцев. Данный модуль является оптическим, когда как в Apple планируют использовать усовершенствованные ультразвуковые датчики

Стоит отметить, что ультразвуковые дактилоскопические модули самые дорогие и наиболее сложные в производстве среди всех.

5. Apple планирует использовать дополнительные цвета в новом недорогом iPhone, пишет издание 9to5Mac со ссылкой на инсайдеров рынка. По сведениям журналистов, смартфон будет представлен в синем, желтом и розовом цвете. Про использование пластика вместо алюминия (как было в 5c) пока никто не говорит. Тем более это противоречит стратегии Apple, которая позиционирует себя как «зеленая» компания.

Два новых iPhone с OLED-дисплеями будут нацелены на премиальный рынок, тогда как третий — с дисплеем TFT-LCD — предназначен для среднего сегмента.

Самый доступный iPhone 2018 модельного года с диагональю экрана 6,1 дюйма, по мнению аналитиков, будет оценен производителем в 799 долларов. Снизить цену до таких пределов позволит отказ от OLED-матрицы в пользу LCD и, возможно, сокращение объема ОЗУ до 2 ГБ. В остальном смартфон не будет отличаться от более дорогих моделей.