Игровой ноутбук Acer Predator Helios 500 базируется на самом мощном чипе Intel

Компания Acer представила новый игровой ноутбук Predator Helios 500. Как отмечает производитель, это топовая модель для требовательных геймеров с самыми производительными процессорами Intel Core i9 8-го поколения.

Ноутбук оснащается 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD или 4K, аппаратной синхронизацией NVIDIA G-Sync и частотой обновления 144 Гц. В нём используются процессор Intel Core i9 8-го поколения, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 с возможностью разгона, накопитель Intel Optane для ускорения работы ОС и загрузки приложений, скоростные твердотельные накопители с интерфейсом NVMe, сетевой адаптер Killer DoubleShot Pro и до 64 ГБ оперативной памяти.

Система охлаждения включает пять тепловых трубок и два вентилятора Acer AeroBlade 3D с возможностью настройки скорости и мониторинга температуры через приложение PredatorSense. К ноутбуку можно подключить до трех дополнительных мониторов через разъёмы Thunderbolt 3 и HDMI 2.0.

Ноутбук Acer Predator Helios 500 появится в продаже в регионе EMEA (Европа, Средний и Ближний Восток, Африка) в мае по цене от €1999 и в Северной Америке в июне по цене от US$1999.