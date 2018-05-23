Acer только что показала крутые ноутбуки. Репортаж из Нью-Йорка

Репортаж из Нью-ЙоркаСегодня компания Acer показывает журналистам и блоггерам со всего света новые компьютеры, ноутбуки и мониторы. Большинство новинок рассчитаны на заядлых геймеров, которым важна иметь не только производительность «машинки», но и её эстетическая красота.

Более взрослую аудиторию порадуют новые Хромбуки и обновлённый ноутбук Swift 5, о котором мы уже рассказывали. Только теперь главный «убийца макбука» получил 15-дюймовый экран.

В целом посмотреть есть на что. Прямо глаза разбегаются, если честно.

Вот коротко о всех представленных новинках, среди которых есть даже первый ноутбук-трансформер для деловых людей:

Игровые компьютеры и мониторы Acer серии Nitro

В системниках Acer Nitro N50 используются процессоры Intel Core 8-го поколения и графика до NVIDIA GeForce GTX 1070.

С компьютерах Nitro стоят жёсткие диски объёмом до 3 ТБ и SSD до 512 ГБ. Учитывая, что современные игры становятся всё более «прожорливыми» и могут занимать больше 100 Гб, место на «харде» пустовать не будет.

Для сетевых «зарубов» используется специальная подсистема базе чипа Realtek Dragon LAN, специально спроектированного для эффективной передачи небольших UDP-пакетов трафика, характерных для онлайн-игр.

Цена и доступность

Acer Nitro N50 появится в продаже в регионе EMEA в мае по цене от €999 и в Северной Америке в июле по цене от US$799.

Мониторы Acer Nitro VG0 и RG0 Линейка игровых мониторов серии Nitro VG0 и RG0 создана специально в пару к игровым компьютерам серии Nitro.

В этих мониторах используется IPS-матрица с частотой синхронизации 144 Гц и поддержкой технологии Visual Response Boost, благодаря которой любые движения и динамика на экране выглядит максимально чётко.

Для любителей мрачных игр в мониторах есть возможность увеличить яркость темных участков изображения, что дает преимущество даже в играх с самой тёмной картинкой.

Стоит отметить, что мониторы просто ультра-тонкие: например у модели Nitro RG0 толщина корпуса всего 6,8 мм. Таким образом можно объединить несколько мониторов в единое, практически безрамочное, пространство.

Все мониторы Acer Nitro VG0 и RG0 снабжены стереодинамиками мощностью 2 Вт, а также разъемами HDMI, VGA и DisplayPort.

Acer Nitro VG0 будет доступен с диагональю 27, 23,8 или 21,5 дюймов и разрешениями 4K, WQHD и Full HD.

Модель Nitro RG0 предлагается в вариантах 27 и 23,8 дюймов.

Цена и доступность

Продажи Acer Nitro VG0 начнутся в мае по цене от €129 в регионе EMEA и в июне по цене от US$129,99 в Северной Америке.

Продажи Acer Nitro RG0 начнутся в мае по цене от €139 в регионе EMEA и в июле по цене от US$169,99 в Северной Америке.

Сверхлегкий 15-дюймовый ноутбук Swift 5 Обновленный ноутбук Swift 5 предназначен для пользователей, которым важна мобильность, высокая производительность и стиль.

Тонкий, алюминиевый корпус весом 1,1 кг и автономная работа до 10 часов идеально подходят для людей, которые всегда в пути.

Основное новшество — увеличенная диагональ дисплея, теперь ноутбуки Swift 5 доступны с 15 дюймовым IPS-экраном, который поддерживает разрешение Full HD.

Несмотря на увеличение диагонали, рамки вокруг него остались прежними: их ширина всего 5,87 мм.

Ноутбук Swift 5 изготовлен из передовых материалов: верхняя и нижняя крышки сделаны из сверхлегкого магниево-литиевого сплава, а область вокруг клавиатуры и тачпада — из магниево-алюминиевого сплава.

Для параноиков есть встроенный сканер отпечатка пальца, а для всех остальных — удобная клавиатура с приятным ходом и светодиодной яркой подсветкой.

Цена и доступность

Информация появится позже.

Игровые компьютеры Predator Orion 5000, 3000 и аксессуары к ним Новые компьютеры Predator Orion 5000 построены на базе процессоров Intel Core 8-го поколения вплоть до Core i7 8700K. В основе системы лежит системная логика Intel Z370, а графика представлена отдельной подсистемой, которую образую одна или две видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti.

Корпус ПК обладает защитой от внешних электромагнитных помех, которые могут негативно отразиться на стабильности работы системы.

Стенки компьютера быстро снимаются без отвёртки, для быстрого доступа к компонентам а внутреннее пространство разделено на изолированные зоны по технологии IceTunnel 2.0, для равномерного охлаждения комплектующих.

Predator Orion 3000 пытается не отставать от старшего брата: за виртуальные миры отвечает высокопроизводительный процессор Intel Core i7 8-го поколения и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060.

Orion 5000 и Orion 3000 могут быть дополнены накопителем Intel Optane объёмом 32 ГБ для молниеносной реакции операционной системы и загрузки игр.

Вишенка на торте — у Predator Orion 5000 и 3000 есть специальный крэдл для гарнитуры.

Цена и доступность

Информация появится позже.

Новые игровые аксессуары серии Predator:

В месте с компьютерами и ноутбуками серии Predator, эти аксессуары создают комплексную экосистему для самых требовательных игроков.

Predator Cestus 510 — настраиваемая высокопроизводительная игровая мышь с точным оптическим датчиком, поддерживающим до 16 000 DPI.

Predator Gaming Chair — игровое кресло с отличной эргономикой, поддержкой поясницы и съемными подушками, который поможет выдержать самый долгий игровой марафон.

Predator Aethon 500 — сверхнадежная игровая механическая клавиатура с раздельными зонами подсветки, настраиваемая с 16,8 миллионами цветов.

Predator Galea 500 и 300 — игровые гарнитуры с реалистичным точным звучанием.

Predator Mousepad — игровые коврики для мыши с пластиковым или тканевым покрытием для самого точного прицеливая.

Цена и доступность

Информация будет позже.

Два премиальных Chromebook. Один из них — трансформер

Ноутбуки Chromebook, предназначенные для бизнес-сегмента, пополнились новыми Acer Chromebook Spin и Acer Chromebook.

Обе модели имеют прочный алюминиевый корпус и 13,5-дюймовый дисплей Full HD+ с соотношением сторон 3:2. Новые Acer Chromebook оснащены процессорами Intel® Core восьмого поколения, которые обеспечивают исключительную производительность и увеличенное время автономной работы.

Chromebook Spin 13 — первый Хромбук-трансформер, с возможностью раскрытия на 360 градусов. Его можно использовать в качестве планшета, ноутбука, дисплея или в режиме презентации.

Эта модель будет продаваться вместе со стилусом от Wacom, для которого в Chromebook Spin 13 есть специальный слот.

Acer Chromebook Spin 13 и Acer Chromebook 13 оснащены 13,5-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2256×1504 точек. Корпус выполнен из алюминия, а тачпад защищен стеклом Corning Gorilla Glass.

Цена и доступность

Информация будет позже.

Новые игровые ноутбуки Predator Helios

Это самые крутые и тяжелые ноутбуки в мире: топовая модель Predator Helios 500 с самыми производительными процессорами Intel® Core™ i9 8-го поколения и Predator Helios 300 Special Edition, с обновленной начинкой и корпусом белого цвета с золотистыми акцентами.

В ноутбуке Predator Helios 500 стоит видеокарта NVIDIA® GeForce® GTX 1070 с возможностью разгона, накопитель Intel® Optane™ для высокого быстродействия системы и мгновенной загрузки игр.

Для максимально быстрой загрузки уровней и локаций в играх в ноутбуке установлены сверхскоростные SSD-накопители с интерфейсом NVMe, сетевой адаптер Killer DoubleShot Pro и до 64 Гбайт оперативной памяти.

Игровой ноутбук Helios 300 в необычном золотисто-белой расцветке понравится даже самых требовательных геймеров.

Ноутбук оснащён 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. Также внутри процессор Intel Core i7 8-го поколения, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 с возможность разгона, 2-терабайтный жесткий диск и SSD с интерфейсом NVMe емкостью до 512 ГБ.

Ноутбук поставляется с 16 ГБ оперативной памяти, а вдобавок к нему компания анонсировала линейку аксессуаров: рюкзак, гарнитуру, мышь и коврик.

Новинки обеспечивают отличную производительность в VR-приложениях и сохраняют оптимальный температурный режим при любой нагрузке.

В целом, презентация получилась краткой и интересной. Про Россию не было сказано ни слова, стоимость и даты начала продаж у нас покрыты тайной. Будем подождать.

Судя по реакции западных журналистов на показанные новинки, Acer — молодцы.