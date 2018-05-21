Acer анонсировала флагманский игровой монитор Predator X27 

Компания Acer планирует до конца текущего месяца представить на суд публики новый флагманский игровой монитор Predator X27. Модель получила матрицу IPS (AHVA) диагональю 27 дюймов и разрешением 4K UHD 3840х2160 с технологией квантовых точек (Quantum Dot). Новинка способна выводить 1,074 млрд оттенков. Охват цветового пространства Adobe RGB составляет 99%. Максимальный уровень яркости — 600 кд/м2 (пиковая — до 1000 кд/м2). Статическая контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 178°. Время отклика матрицы — 4 мс. Частота обновления картинки — 144 Гц. Есть поддержка HDR и G-Sync. Имеются встроенные стереодинамики мощностью по 4 Вт каждый. Панель портов представлена DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-B. Цена новинки — $1999,99.
Источник: Acer
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