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Acer анонсировала флагманский игровой монитор Predator X27
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Acer анонсировала флагманский игровой монитор Predator X27 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Acer планирует до конца текущего месяца представить на суд публики новый флагманский игровой монитор Predator X27. Модель получила матрицу IPS (AHVA) диагональю 27 дюймов и разрешением 4K UHD 3840х2160 с технологией квантовых точек (Quantum Dot). Новинка способна выводить 1,074 млрд оттенков. Охват цветового пространства Adobe RGB составляет 99%. Максимальный уровень яркости — 600 кд/м2 (пиковая — до 1000 кд/м2). Статическая контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 178°. Время отклика матрицы — 4 мс. Частота обновления картинки — 144 Гц. Есть поддержка HDR и G-Sync. Имеются встроенные стереодинамики мощностью по 4 Вт каждый. Панель портов представлена DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-B. Цена новинки — $1999,99.
Источник: Acer
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