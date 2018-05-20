Состоялась официальная премьера смартфона Nokia X6

Компания HMD Global рассекретила первый смартфон Nokia из X-линейки — Nokia X6, бюджетный смартфон в корпусе премиального уровня, на 95% покрытом стеклом и обрамленным металлическим ободком. В Китае приобрести Nokia X6 можно будет 21 мая по цене в $200-$260.

Аппарат наделен 5,8-дюймовым экраном Full HD+ с разрешением 1080х2280 пикселей и с соотношением сторон 19:9. Дисплей получил защитное покрытие Gorilla Glass третьего поколения от Corning. Nokia X6 являет собой первую модель марки с «козырьком» в верхней части экрана, где также находится 16-мегапиксельная селфи-камера c функцией разблокировки «по лицу». На задней панели предлагается сканер отпечатков пальцев, 16-мегапиксельная основная камера с 5-мегапиксельным монохромным датчиком для более высокого качества фотографий. Обе матрицы получили функции искусственного интеллекта, размывающие задний план и распознающие лица.

Что касается технических характеристик, основан аппарат на процессоре Snapdragon 636 с 4 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб внутренней. Производитель предлагает и комплектацию с 6 Гб «оперативки» и накопителем на 64 Гб. Питается смартфон от аккумулятора на 3060 мА/ч. В качестве платформы выступает ОС Android 8.1 Oreo.