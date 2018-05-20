Японский стартап выпустил свой вариант пишущей машинки

Стартап King Jim из Японии открыл сбор денежных средств на производство складной пишущей машинки. Суть проекта в том, чтобы предоставить пользователям портативное устройство с монохромным экраном и раскладывающейся QWERTY-клавиатурой, которое можно носить с собой и при необходимость начать печатать в любой момент.

Сейчас аппарат находится на стадии работающего прототипа. В Японии модель появится уже в следующем месяце. Проект финансируется через краудфандинг и потому, если компания не соберет $90 тыс. за оставшиеся 29 дней, то машинка не появится на международном рынке. King Jim осуществляет производство карманных пишущих машинок на протяжении десяти лет. Одной из первых моделей в 2008 году стала модель с 128 Кб памяти и 4-дюймовым VGA-дисплеем. Устройство располагает 6-дюймовой панелью E-Ink с разрешением 800х600 пикселей, 8 Гб встроенной памяти и портом USB 2.0.

Питается модель от двух AA-батареек, которых достаточно для 20 часов работы. Набранный текст легко переносится на смартфон или компьютер путем сканирования QR-кода или подключения microSD-карты. Масса устройства составляет 450 граммов без учета элементов питания. Серийное производство аппарата запланировано на октябрь. Поставки начнутся в ноябре.