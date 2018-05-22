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Можно брать. Карманная пишущая машинка от японского производителя
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Можно брать. Карманная пишущая машинка от японского производителя 

iPhones.ru 5 часов назад
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Карманная пишущая машинка от японского производителяВы бы знали, в каких условиях иногда приходится писать статьи. Однажды, я набирал текст на старой Nokia 5800 XpressMusic (стилусом!), удовольствие то ещё.
Очередная задача может упасть в любое время, поэтому надо быть готовым включится в работу прямо на ходу. Обычно пишущие люди таскают с собой планшет или маленький ноутбук. В ход идут различные клавиатуры и прочие аксессуары. Оказывается, есть ещё один способ.
Японцы из компании King Jim предлагают полностью автономное устройство, эдакую «пишущую машинку» 21 века. Новинка получила название «Pomera», сейчас идёт сбор средств на Kikstarter.
В сложенном состоянии устройство занимает немного места, 156х126х33 мм. В разложенном — это полноразмерная клавиатура без Num Lock панели, 286 мм длиной.
Фишка в другом, «Pomera» по сути автономный микрокомпьютер, с шестидюймовым E-Ink дисплеем и устройством ввода. Текст до 100000 знаков можно набрать прямо на ней, никуда не подключая клавиатуру. Достал, разложил, работай, хоть на коленках.
Готовый текст можно скинуть на флешку, отправить по электронной почте либо сформировать уникальный QR-код и считать его смартфоном. Такой экспорт осуществляется с помощью фирменного приложения.
Технически, подобные устройства выпускаются компанией King Jim уже много лет. Разумеется, там всё на японском. «Pomera» — это попытка выйти на западный рынок с US раскладкой.
Жаль, что устройство пока поддерживает только английский и японский языки. Ждём мультиязычную версию, а гравировкой кнопок фанатов MacBook не напугаешь.
Где продают: от здесь, от $346 за штуку
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