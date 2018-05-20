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Mini PC — самый мощный в мире карманный компьютер
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Mini PC — самый мощный в мире карманный компьютер 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 3 часа назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Современные компьютеры на Windows не перестают удивлять постоянно растущим уровнем производительности, однако при выполнении многих повседневных задач зачастую важнее не мощность, а удобство и мобильность. Найти золотую середину между формой и содержанием пытаются многие крупные производители и молодые стартапы. Смотреть на решения последних порой даже куда интереснее, ведь небольшие компании не боятся экспериментировать и нередко предлагают нечто действительно необычное. Очередным тому подтверждением стал гаджет с простым и понятным названием Mini PC.
Особенности
Несмотря на обманчивую внешность, это полноценный ПК на операционной системе Windows 10. Выглядит он как довольно компактный с виду бокс, который помещается даже на ладони. По габаритам корпуса этот карманный компьютер примерно вдвое толще среднестатистического смартфона, но по длине заметно меньше большинства из них. Размеры устройства составили 13,5 × 9 × 1,6 см. Большую часть фронтальной панели занимает 5-дюймовый сенсорный экран с HD-разрешением. Под ним — кнопка включения, клавиша Windows и динамик.
На торцах алюминиевого корпуса удалось разместить все необходимые порты и разъемы, а именно: три полноразмерных USB 2.0, один USB 3.0, один USB Type-C для зарядки, сетевой LAN, HDMI для подключения мониторов и ТВ, а также стандартный аудиоджек-слот для карточек microSD. Это количество коммуникаций вполне позволяет рассматривать Mini PC как замену домашнему системному блоку, ведь к такому «малышу» можно подключить и мышь, и клавиатуру, и, конечно, большой экран с выводом изображения вплоть до 4К. Имеющийся 5-дюймовый дисплей можно задействовать лишь в дороге, вдали от дома и вспомогательных устройств.
Начинка
Высокая мобильность не стала причиной для компромиссов по части технического оснащения. Внутри у Mini PC довольно производительный чип Intel Atom x7-Z8750, что делает его одним из самых мощных решений с таким компактным корпусом. Процессор дополнен 8 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ встроенной в зависимости от версии. Для обычного домашнего использования, предполагающего работу с браузером, офисными приложениями и медиаплеерами, такого оснащения будет вполне достаточно. По части беспроводных коммуникаций слабых мест тоже нет — предусмотрены и двухдиапазонный Wi-Fi, и Bluetooth 4.2.
Конечно, Mini PC обладает и собственной аккумуляторной батареей, имеющей емкость 6 000 мАч. По заявлению производителя, этого будет достаточно для 6 часов использования без подключения другой техники. Иными словами, такой карманный компьютер полностью рассчитан на автономную работу вдали от розеток и коммуникаций. При этом использоваться он может как Windows-устройство или же как гаджет, который работает на Android 5.1, — систему при желании можно выбрать.
Доступность
На краудфандинговом сайте Indiegogo, где Mini PC и стартует, официальная цена новинки по предзаказу составляет $139 или около 8 700 рублей. Причем это со складной Bluetooh-клавиатурой в комплекте. На данный момент устройство находится в стадии прототипа, но оформить заказ можно. Первые поставки запланированы на сентябрь. За дополнительную плату можно получить возможность обновления Android 5.1 до версии Nougat, игровой контроллер, увеличенный SSD-накопитель или даже дополнительную батарею.
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