5 неизвестных фишек iPhone, которые доступны только сейчас

5 неизвестных фишек iPhone, которые доступны только сейчасСегодня я научу тебя очищать оперативную память на iPhone X, убирать названия папок на домашнем экране, превращать любые видео в анимации для рабочего стола, слушать музыку с клипов на YouTube в фоне и фотографировать тайно.

Все это работает на iOS 11.3 и iOS 11.4, проверил лайфхаки на iPhone 7 и iPhone X. Пиши, получилось или что-то нет, и указывай модель устройства с версией ОС.

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Как очистить оперативную память на iPhone X Рекомендую периодически чистить оперативную память своего iPhone X, чтобы избавиться от возможных подтормаживаний устройства в трудоемких программах и играх.

Шаг 1. Открой «Настройки» и перейди в раздел «Основные».

Шаг 2. Выбери меню «Универсальный доступ».

Шаг 3. Найди и включи AssistiveTouch.

Шаг 4. Нажми один раз кнопку повышения громкости, потом на кнопку понижения громкости и в итоге зажми кнопку питания.

Шаг 5. В меню выключения iPhone X нажми на AssistiveTouch и зажми виртуальную кнопку Home.

Шаг 6. Дождись, пока iOS не вернется на домашний экран, это значит, что оперативная память полностью очищена.

Всегда делай это перед запуском крупных игр вроде Fortnite или PUBG, тогда они точно будут работать практически идеально, не станут мешать тебе редкими тормозами.

Как убрать названия папок на домашнем экране

Жаль, но избавиться от названий приложений на домашнем экране не так уж просто. Но у тебя есть возможность удалить имена папок, чтобы сделать внешний вид рабочего стола iPhone чуть более минималистичным.

Шаг 1. Открой Safari, проще всего это получается именно в этом браузере.

Шаг 2. Перейди по ссылке.

Шаг 3. Скопируй пространство между красными скобками целиком.

Шаг 4. Закрой Safari и перейди в режим редактирования рабочего стола.

Шаг 5. Вставь инфу из буфера обмена вместо названия папки.

Единственный минус этого метода в том, что после открытия папки ее название будет показываться как неизвестный символ со знаком вопроса. Иногда это бесит.

Как поставить видео на рабочий стол iPhone

В Instagram в последнее время все чаще рекламируют приложения-сборники анимаций для домашнего экрана iPhone, которые особенно эффектно выглядят на 10-ке. Ты можешь сам сделать такую из любого видео.

Шаг 1. Скачай специальный конвертер intoLive в App Store по ссылке.

Шаг 2. Зайди в программу и выбери необходимое видео.

Шаг 3. Измени начало и конец будущей анимации и нажми на стрелку далее.

Шаг 4. Выбери число повторений (в бесплатной версии доступно только одно).

Шаг 5. Выбери возможность «Сохранить живые фото».

Шаг 6. Найди Live-фотографию в галерее и установи вместо обоев домашнего экрана и экрана блокировки.

Когда с силой нажмешь на экран блокировки, анимация активируется на радость глазу.

Как слушать музыку с клипов YouTube в фоне

YouTube не разрешает воспроизводить видео в фоне через стандартное приложение, Google Chrome и Safari. Поэтому слушать музыку из клипов через него не так просто. Но мы нашли выход.

Шаг 1. Скачай браузер Dolphin в App Store по ссылке.

Шаг 2. Открой YouTube через него.

Шаг 3. Найди любой понравившийся музыкальный клип.

Шаг 4. Сверни Dolphin, он поставит воспроизведение на паузу.

Шаг 5. Открой «Пункт управления» и возобнови прослушивание.

Сегодня Dolphin стал реальным лайфхаком, если, например, хочешь слушать лекцию на YouTube и одновременно конспектировать ее содержание в «Заметках».

Как тайно фотографировать на свой iPhone

Если любишь фотографировать случайных людей на улице и в общественном транспорте, можешь нарваться на откровенную грубость. Поэтому тебе нужен простой способ скрыть свое пристрастие к таким снимкам.

Шаг 1. Открой «Сообщения» и создай диалог с самим собой.

Шаг 2. Нажми на кнопку с изображение камеры возле поля ввода.

Шаг 3. Сфотографируй что-то тайно и отправь себе.

Шаг 4. Отправь еще несколько текстовых сообщений, чтобы сделанного фото не было видно на экране.

Шаг 5. Когда опасность пройдет, открой диалог, найди снимок, разверни его и выбери «Сохранить изображение» в меню дополнительных действий.

Пока ты не сохранишь отправленный снимок, его не будет в галерее, поэтому никто ничего не докажет. В диалоге iMessage процесса съемки почти не видно, поэтому ты можешь притвориться, что просто переписываешься с кем угодно.