Что нужно знать про отвратительную клавиатуру MacBook Pro

Что нужно знать про отвратительную клавиатуру MacBook ProНе думал, что когда-нибудь напишу такое, но клавиатура последних MacBook Pro — полная фигня.

У меня уже есть идеальный ноутбук — Air 2015 года. Он очень удобный, до сих пор шустро работает, а ещё на него положила глаз моя жена. Поэтому пару дней назад я объездил местные магазины электроники с целью пощупать новую «прошку».

Пощупал. И, похоже, ещё подожду.

Новый тип клавиатуры совсем не вызывает доверия. Гугл подсказал, что мои сомнения не напрасны, и этой проблеме — сто лет в обед. Странно другое, я не вижу, реальных движений Apple в сторону решения этой проблемы.

Наши авторы уже не раз высказывались по поводу новой клавиатуры. Вот, не поленился, собрал всё в одном месте.

1. Клавиатура стучит, как барабан

Первый звоночек прозвучал спустя месяц после презентации. Упрёки на новый ноутбук посыпались со всех сторон, припомнили, в том числе, и жуткий стук клавиш. Как это водится, шумиху подняли в Twitter, но такая субъективная претензия ни к чему не привела.

2. Возможно, это дело привычки

Ещё один месяц спустя, подоспел реальный опыт использования от одного из наших авторов, Юры Андреева. Там проблем было навалом, немудрено, что стучащая клавиатура практически не бралась во внимание, как самая незначительная. Юра ещё не знает, что ему попалась бракованная модель.

3. Но нет, звук невыносим

Признаться, я тоже думал, что проблема со звуком клавиш высосана из пальца. Но после крика души от Микка, пошёл тестить кнопки в полевых условиях. Реально стучит, даже на моих черепашьих скоростях. Страшно представить, что происходит вокруг пишущего на такой «машинке» журналиста.

4. Клавиатура забивается в два счёта

Следующее поколение MacBook Pro получило точно такую же клавиатуру, со всеми недостатками и болячками. Как оказалось, в ней есть один косяк, который остаётся, даже если отбросить всю субъективщину.

Клавиатура очень быстро забивается мусором. Причём проблема наблюдается не только у любителей бутербродов и печений, ходу клавиш могут помешать даже скопившаяся пыль.

5. Это приводит к печальным последствиям

Забитая клавиатура может вести себя как ей вздумается. Из-за скопившейся пыли могут появиться нехарактерные щелчки и скрипы, плюс клавиши могут нажиматься сами по себе. Вот честно, кто-нибудь представлял, что такая тривиальная проблема может коснуться MacBook Pro?

6. Такая клавиатура ломается вдвое чаще

Как итог, количество обращений в сервисные центры по поводу ремонта клавиатуры MacBook выросло вдвое относительно прошлой модели. Зато ноутбуки теперь тоненькие и красивые. Причём определённая доля от этих обращений не попадает под гарантию. Клавиатура меняется вместе с топкейсом, так что если где-нибудь в уголке корпуса есть небольшая вмятина — за ремонт придётся платить.

7. Это не устраивает пользователей

Чем обычно заканчивается недовольство в интернете? Правильно, петицией. Пользователи настаивают на том, что клавиатура MacBook Pro — крайне ненадёжный инструмент, что недопустимо в ноутбуке такого уровня. Создатели петиции не просят менять сломанные клавиатуры «прошек» новые. Замена должна производиться на клавиатуру другого типа.

8. Починить самому крайне трудно

Наш народ петициями не задобришь. Сломалось — чини. Но с клавиатурой MacBook Pro не всё так просто. Только у ниндзя из iFixit кнопка сама выскакивает в руки. А вот Микк попытался заменить залипшую клавишу и в итоге сломал весь механизм. В сервисе вам поменяют одну кнопку за 1000-1500 рублей, но не факт, что она совпадёт с остальными.

Что с этим делать?

Чистить.

Но не тряпочкой/палочкой, а сжатым воздухом. Давно продаются специальные баллоны, но есть способ попроще — купить в аптеке обычную спринцовку и выдуть весь мусор из-под кнопок. Наши авторы не раз рассказывали про этот способ, вот статья от Ромы Юрьева, а вот от Коли Грицаенко.

Процедура несложная, но её придётся повторять раз в две-три недели. Понятно, что за MacBook нужен уход, но свой Air я раз в полгода салфеткой протираю, а тут надо вооружаться резиновым инструментом, который на людях не достанешь.

Ждём новых бабочек

Как, вероятнее всего, Apple решит эту проблему? Покажет нам новую «бабочку», третьего поколения. Мы уже видели многообещающий патент, в котором описано, как тот же механизм прикрывается специальной «юбкой» из защитного механизма. Такая мембрана сможет предотвратить не только попадание мелкого мусора, но и жидкости.

Уверен, что новые клавиатуры не будут подходить к прошлым MacBook Pro. Ведь ноутбуки обновляют раз в пятилетку, как ещё заставить пользователя купить новую модель?

Жаль, что на данный момент нет альтернатив. MacBook с нормальными кнопками перестали делать в 2015 году. Не брать же старую модель.