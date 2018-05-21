6 неожиданных выводов про 15-дюймовый MacBook Pro 2017

6 неожиданных выводов про 15-дюймовый MacBook Pro 2017Давно присматривался к большому MacBook Pro. Который самый новый, с тонкими корпусом и клавиатурой.

Манил дисплей, но ещё больше хотелось увеличенной производительности. Как ни крути, 13-дюймовые «прошки» слабы по графической части, и для основного ноутбука это плохая фича.

Не хватайтесь за голову дальше. Потому что на прошлой неделе я сделал трейд-ин и поменял свой 13-дюймовый MacBook Pro 2017 на базовую 15-дюймовую модель. Не удержался и доплатил, чтобы попробовать давно желанный девайс.

Но я не учёл одного.

13-дюймовые «прошки» всегда были популярнее крупной модели. Первые изучены миром до каждого винтика. Все их косяки миллионы раз обсудили (и осудили), в том числе на нашем сайте. А вот большой Pro покупают значительно реже. Владельцев не так много, и их голоса тонут в стонах толпы.

Оказалось, что у 15-дюймового MacBook Pro есть проблемы. Не такие серьёзные, чтобы отказаться от его покупки или пожалеть о том самом трейд-ине. Но проблемы-то всё равно есть.

Хочу, чтобы вы знали. Мало ли.

Батарея не держит очень долго. 6-8 часов реально

Возможно, вы начитались обзоров и тестов крупных западных изданий, в которых 15-дюймовый MacBook Pro 2017 работает обалденные 11 или даже 13 часов.

Возможно, вы посмотрели на ёмкость аккумулятора в 15-дюймовом MacBook Pro 2017, которая фактически в 2 раза больше 13-дюймовой модели с Touch Bar.

И, возможно, вы вместе со мной думали, что 15-дюймовый MacBook Pro 2017 будет работать в полтора-два раза дольше 13-дюймовой модели. И такие все на позитиве пошли в магазин.

Нет, он почти никогда не будет работать дольше.

15-дюймовая «прошка» 2017 работает от батареи меньше, чем от неё ожидаешь. У меня чистая от мусора система, практически ничего не работает в фоне, типа «антивирусов» и всяких чистилок.

Но еще ни разу я не выжал из этого ноутбука больше 8 часов.

Да, это примерно на 1-2 часа дольше, чем выдавал мой бывший 13-дюймовый Pro с Touch Bar. Но та модель сама по себе известна смешной батарейкой и стремлением вырубиться как можно раньше. Почему-то я ождидал, что действительно смогу выжимать по 10 часов из аккумулятора, который в 2 раза больше по ёмкости и размерам.

В реальности получаются примерно следующие результаты:

использую Safari и пару-тройку мессенджеров: 8 часов

использую Chrome и мессенджеры: 6 часов

использую Chrome и 5-7 программ типа MS Office : 5 часов

использую больше 10 программ, включая Photoshop: 4 часа

Не зря выделил Chrome, потому что из всех интернет-браузеров именно он отличается неимоверной прожорливостью и неуважением к аккумуляторам любых MacBook. Но у меня на нём подвязана работа, да и Safari на Windows нет, а значит, нет кросс-платформенности как таковой. Приходится мириться.

Но дело не столько в Chrome, сколько в самой автономной работе ноута. Хочу предупредить вас об опасности завышенных ожиданий.

Многие западные издания используют автоматизированные тесты автономной работы, в которые входят однотипные задачи. Либо открыт браузер, либо играется видео, либо врубается код, нагружающий все ядра процессора.

Но в реальности работа за ноутбуком подразумевает скачки нагрузок и тучу приложений, чье поведение по отношению к ресурсам ноутбука не предскажет никакой тест. 15-дюймовый MacBook Pro 2017 является отличным тому примером.

Я не собираюсь менять привычки ради того, чтобы мой большой «бук» работал сильно дольше. И не представляю, что делать 10 часов в одном только Safari с минимальной яркостью — и называть это работой. Знаю одно: ждите от 15-дюймового MacBook Pro 5-7 часов работы. Не больше.

А возможно, в разы меньше. Потому что…

Дискретная видеокарта убивает автономность. Полтора часа. Да.

Одна из причин покупать именно 15-дюймовый Pro 2017 — отдельная (дискретная) видеокарта внутри, что в разы мощнее встроенного в процессор видеочипа Intel . Последним вынуждены довольствоваться пользователи любой 13-дюймовой «прошки».

Базовая модель 15-дюймового MacBook Pro 2017 оснащена чипом Intel HD Graphics 630 и видеокартой Radeon Pro 555 с 2 ГБ памяти. Она фактически удваивает, если не увеличивает втрое графическую производительность ноутбука — и не только в играх, но и самой операционной системе macOS.

При этом macOS сама определяет, какой графической подсистемой ей пользоваться. Если выполняемые на компьютере задачи не требуют высокой производительности, то работает встроенный Intel HD Graphics. Как только ей становится тяжко, запускается Radeon Pro 555.

Так вот, активация дискретной видеокарты мгновенно снижает время автономной работы. В несколько раз.

Пока работает Radeon, ваш 15-дюймовый MacBook будет жить только 1,5 часа. Да, я не шучу. Полтора часа автономной работы, в лучшем случае два с половиной.

Такой факт ставит крест в перспективах использовать ноутбук как мощную машину для 4K-видеомонтажа в долгой дороге или при работе с требовательными 3D-приложениями вроде MAYA или AutoCAD. Игр это тоже касается.

Очень странно, что macOS не позволяет вручную выбирать, какую графическую подсистему нужно использовать в конкретный момент. В настройках системы (Экономия энергии) можно выключить пункт «Автоматическое переключение графики», но он просто выключает Intel HD Graphics и заставляет всегда работать энерготребовательный Radeon. Тогда про автономную работу можно забыть.

Единственный способ вернуть контроль над этим параметром — скачать программу gfxCardStatus. Она бесплатна, безопасна, с открытым кодом, её проверили миллионы владельцев Pro-ноутбуков.

После установки в статус-баре macOS появится меню, где можно заставить macOS использовать конкретную графическую подсистему. И тем самым решать, что вам важнее: мощь или автономная работа.

Тем не менее, имейте в виду: Apple замеряет автономную работу своих ноутбуков по интегрированной, а не дискретной видеокарте. Вот почему на официальном сайте не написано, что 15-дюймовый MacBook Pro может работать жалкие полтора часа.

Но вы теперь знаете.

4 порта в 15-дюймовом ноутбуке — это довольно тупо

Несмотря на большую диагональ, новое поколение MacBook Pro имеет меньший размер корпуса. Оно лишь ненамного больше старых 13-дюймовых моделей.

Но на боковых гранях у них по-прежнему очень много места. Отсюда лично у меня уже на второй день возник логичный вопрос. А почему оно такое пустое?

Могу понять, что в небольших ноутах Apple мало портов. Их просто вывести тяжело, когда объём корпуса настолько мал. Но когда в 15-дюймовом танке всего 4 жалких USB-C — это как понять?

Могли бы поставить хотя бы кардридер. Или еще пару портов USB-C, почему бы и нет. Или выход для HDMI, хотя бы его micro-версию. Ведь это флагманский ноутбук. Для серьезных задач и таких же людей.

Увы, вот вам 4 порта. Расположенные так близко, что некоторые кабели или доки просто не вставить рядом. И пусть я давно возлюбил USB Type-C и перешёл на него фактически без переходников. Но голые борты в ноуте за 175 тыс. рублей — странно.

Я думал, что с трейд-ином окончательно откажусь от домашнего ПК на Windows. Но еще пару лет лучше иметь дома 50-портовый всеядный танк, чем однажды столкнуться с невозможностью что-то подключить.

Он очень сильно греется. Очень сильно

Я уже упоминал, что в 15-дюймовом MacBook Pro стоит дискретная видеокарта, пожирающая энергию как не в себя. Но даже если она не активируется, при высоких нагрузках на процессор эта модель Mac начинает сильно нагреваться.

Не могу замерить точные цифры, но по совсем углубленным западным обзорам убедился, что мне не показалось.

Очень сильно греется верхняя часть нижней половинки ноута. Как раз в той зоне, где расположен процессор и видеокарта на материнской плате. Вместе с ними начинает шуметь вентилятор. Хорошо, что он не очень громкий, и даже при 100% нагрузке на всё он орёт не так, чтобы было невозможно работать.

Жар расползается сверху вниз по клавиатуре, и если тачпад почти всегда остаётся холодным, то половина клавиатуры греются будь здоров. Печатать всё равно можно, но руки уже не положишь.

Тепло выдувается из воздуховодов, расположенных почти на нижней панели. Один из них удачно расположен по всей дальней грани. Можете легко угадать, куда в первую очередь устремляются 80 градусов тепла.

Коленям и ногам жарко, рукам жарко — короче, лучше мучать этот ноутбук на столе, иначе останетесь без детей. Но зимой будет хорошо. Я прям вспомнил, как умопомрачительно грелся мой (и этим печально известный) MacBook Air 2008 года.

Зато 15-шка мощная, у неё это не отнять. Тут либо шашечки, либо ехать.

От огромного тачпада не больше пользы, чем от обычного

Первое, что замечаешь, когда открываешь 15-шку — тачпад просто гигантский. Я на него могу поместить всю руку по горизонтали.

Но он такой не потому, что это реально кому-то нужно. Просто Apple так решила, ну и смотрится логичнее, чем маленькая площадка в старых 15-дюймовых MacBook Pro.

На большом тачпаде ничего нового не сделать, что не было бы возможным на 13-дюймовой модели. Хорошо, что вся поверхность нажимается одинаково, потому что было бы неудобно тянуться вниз от клавиатуры.

Кстати, о клаве. Она тактильно ничем не отличается от 13-дюймовой версии. Поэтому подозреваю, что со временем она у меня начнет тупить, как у всех. Однако в целом я очень доволен клавишами, печатаю заметно быстрее.

Вот только стоит помнить, что теперь из-за бОльшей площади ноутбука клавиатура находится подальше от рук. Бук приходится подвигать поближе. Или тянуться чуть дальше. Это в целом не претензия, а лишь наблюдение.

Но после 15-дюймовой модели не захочется 13-дюймовый Pro Прошла неделя, как я пользуюсь этим ноутбуком. И, несмотря на все минусы, я очень доволен.

Не потому, что меня ослепила Apple, или молюсь на портрет Тима Кука по утрам. Просто он действительно мощнее моей «тринашки» во всём.

Исчезли лаги анимации и тормоза при куче вкладок в браузере. Я могу действительно делать несколько задач одновременно без видимого урона производительности: например, пакетно обрабатывать 40 RAW-ок в Photoshop, слушать фоном YouTube и сидеть в Chrome в куче вкладок.

Забыл же сказать, что в 15-дюймовых моделях стоят не двухъядерные процессоры Intel, а четырехъядерные. И не Core i5, а Core i7. А ещё 16 ГБ оперативной памяти вместо 8-ми.

На 15-дюймовом MacBook Pro 2017 реально можно играть в игры. Даже современные. Супер-графику не ждите, но нормальное количество кадров — легко. Я не любитель игр на компьютере, но сама мысль греет душу, да и всё, что не шло на моей прошлой «тринашке», здесь играется на отлично.

Жалко только, что теперь Windows нормально не поставить через Bootcamp, придется диск форматировать и с нуля ставить систему. Тут подробнее.

И если вы будете покупать аналогичный Мак, лучше доплатите за модель с 512 ГБ памяти. Там будет и процессор чуть мощнее (совсем немного), и видеокарта существенно круче (4 ГБ).

Жаль только, что нельзя сконфигурировать такую 15-шку без Touch Bar. Вот что нафиг не нужно. Лучше бы батарею побольше воткнули.